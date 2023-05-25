【我们的故事】Lexi：在漆黑与洞穴中 与蓝环章鱼和“tram般”庞大的座头鲸同游

“潜水是一种生活方式”Lexi Yang在采访的最后总结道。在大海安静广阔的包裹下，会让她感受到平静和力量。





海洋对Lexi有着极度的吸引力，海底的一切都充满神秘和吸引力。所以探索海洋的不同形态，白天或黑夜；海底生活的动植物，庞大或微小；又或是埋藏海底的历史遗迹都是她选择带上氧气面罩沉入水下的原因。



昆士兰州的水下博物馆 黑夜是观察发光海洋生物的最好时机，墨尔本的海下是海马和鱿鱼的领地。然而蓝环章鱼，这种只有小孩拳头大小，毒性超过眼镜蛇的剧毒小生物也同样盘踞于此。



Lexi夜潜时发现的蓝环章鱼 Lexi说这种小章鱼身上的蓝环在漆黑的海下十分显眼且美丽，而这种夺目的蓝色会让人立刻反应过来它超高的毒素，但同时蓝环章鱼也是非常乖巧的，不会没有理由的攻击潜水员。





早就将潜水变成自己生活一部分的Lexi在去到世界各地旅游的同时，也会选择潜入海下，感受和陆地上不同的海底风情。





“同时有几十条很大很大，接近两米的Manta（蝠鲼）会围着我们跳一种叫Manta的舞......它会立起来在你面前Show off（显摆）的感觉，”Lexi描述这是在帕劳潜水时最记忆犹新的一次画面。



Lexi在潜水时拍摄的鲸鲨和沙虎鲨 鲨鱼，鲸鱼这些危险而庞大的海洋生物其实不同想象，水下的他们除非受到挑衅，其实不会主动的攻击人类，甚至有时与潜水员的互动会带有一丝淘气和撒娇。





那么他们会如何与潜水员嬉闹呢？





在水下，身后游过一条庞大的座头鲸，袭来如Tram般巨大的压迫感是什么样的体验呢？



