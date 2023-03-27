维州州长安德鲁斯访问中国 澳中贸易将回到从前？

继去年（2022年）12月外交部长黄英贤访问中国之后后，第二位部长级人物、联邦助理贸易部长蒂姆·艾尔斯(Tim Ayres)将在28号前往中国海南参加博鳌亚洲论坛。同行的包括矿业巨头FMG的CEO安德鲁·弗雷斯特(Andrew Forrest)，和富邑葡萄酒集团的CEO蒂姆·福特(Tim Ford)。





安德鲁斯州长说：“这不是我的第一次中国之行，也不会是最后一次，这一切都是关于就业、出口商品和服务、伙伴关系，不仅是产品贸易，而是远不止于此的伙伴关系。”





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早在2018年，维多利亚州政府就与中国签署了一带一路谅解备忘录。2021年自由联盟党政府废除了协议。但双方经贸往来依旧密切。有专家表示，无论安德鲁斯访中有没有实质收获，都能给企业带来信心。





安德鲁斯此次访问受到维州自由党质疑。另外，维州州长此行没有澳大利亚本地记者随行报道，而这被认为对此次安德鲁斯的中国访问只能“依赖于中国媒体的报道”。





过去几年中国实施的制裁禁令意外让澳洲企业在其他国家找到了出路。Asialink Business 首席执行官利·霍华德(Leigh Howard)说：“......我认为很多澳大利亚的出口商会感觉，在有了其他的选择之后，他们再也不想回到之前那样把鸡蛋都放在中国一个篮子里。“ （点击图标收听音频报道，关注SBS Ondemand 收看SBS中文电视新闻）



