新研究：服用纯孕激素避孕药会增加罹患乳腺癌的风险

这项发表在 PLOS Medicine 杂志上的报告指出，任何风险的评估都必须基于女性育龄期使用避孕药具的所具有的公认益处的背景下进行。





在澳大利亚，这种节育措施的使用人数一直在增加，部分原因是它适合一些不能耐受复合口服避孕药的女性。





Jean Hailes基金会专注于女性健康。其首席执行官莎拉·怀特Sarah White 博士支持对该避孕药进行进一步研究，并告诫女性，不要对这些数据感到震惊。“新的信息是，服用这种特殊类型避孕药的女性患癌症的风险确实略有增加。 但我关切的是这种增加可能会被公众误解，因为这是一个非常非常小的风险，研究也具有局限性，因此它有可能让会吓到人。”





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弗兰博伊尔（Fran Boyle ）教授是一名内科肿瘤学家，专攻乳腺癌防治。她说，关于仅含孕激素的避孕药还缺乏足够数据。她建议人们通过 GP 来了解自己在不同年龄阶段该如何使用避孕药：“当你进入 40 岁，尤其是 50 岁，我们应该考虑不再用药，因为我们知道如果超过 55 岁，基本上是在不知情的情况下服用 荷尔蒙替代疗法。 而且这可能会开始增加患乳腺癌的风险。”





医疗专家表示，有许多因素会增加乳腺癌诊断的机会。许多浸润性乳腺癌是由于家族史引起的，但可以通过减少饮酒量来降低这些风险，公众也被建议一定要远离香烟，确保健康、均衡的饮食和健康的体重来预防癌症。



