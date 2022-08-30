【安居澳洲】父母如何开口和孩子谈论性话题

性健康是每个人整体生活和幸福的一部分。这个话题的范围远远超出了性、受孕和怀孕。





性教育包括儿童成长到成年的生理卫生以及与异性发生亲密行为和感情的各个方面。它也是教育人们如何保持积极和健康的关系的基石。





从学前班到12年级，澳大利亚各学校都在教授性健康的知识。国家教学大纲基于儿童发展理论，该理论纳入了人类在发育过程中的身体、情感和心理阶段的变化。





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雷尼·韦斯特（Renee West） 是新南威尔士州教育部的中学教育顾问。她说澳大利亚的课程是根据国际科学标准设计的。





“它遵循了不同年龄段儿童性发展的证据，并且，这些资源反映了教科文组织关于性教育的指南，该指南已经经过了数十年的评估，确保了我们的教学内容符合这些概念，确保它包含了课堂内的所有学生的需要。”



在幼儿园，孩子们从学习身体部位及其功能的正确名称开始。





随着年龄的增长，课程内容进展到教授受孕和怀孕的知识。





“在小学初期，孩子们正在了解自己的身体以及青春期身体的变化。他们会在小学的后期学习生殖健康和月经的知识。进入高中或中学阶段，他们开始更多地了解性行为、怀孕、预防怀孕的方法、性传播导致的感染等知识。”





随着学生在青少年时期情感更加成熟，他们会被教授有关亲密关系、性同意等更复杂的主题。





“他们还可以在课堂上了解隐私和身体自主权等各个方面的知识，以及如何采取保护行为。学校的课程非常注重确保学生得到积极的成果，因此学生们所学习的是了解他们的身体，以及他们的身体如何运作、他们在生活中的一段关系所扮演的角色等等。”



Education experts Ms West and Ms Zemaitis say children learn about relationships and boundaries regarding affection at a very early age, so these are important topics to discuss in the context of sexual health. Source: Getty / Getty Images 韦斯特女士说，教师根据学校的文化和宗教背景调整课程，同时平衡社区的多样性和包容性价值观。





新南威尔士州的学校通常会在上课涉及性相关话题的不同阶段告知家长，并建议家长可以做些什么。





学校经常成为讨论在家中没有谈论的问题的论坛。





“老实说，我们教室里的大多数年轻人，无论年龄大小，他们都很好奇，他们只想知道发生在他们身上的事情是正常的，其他人也同样正在经历。”







有效的性教育实际上会延迟性行为的开始，所以我们越早教，教得越多，他们就越有见识，他们做出的决定就越好。 Renee West, PDHPE Advisor Secondary Education, Educational Standards Directorate

Parents can reach out to schoolteachers for support and guidance regarding how to talk to their children about sexuality and how to maintain healthy relationships. Source: SBS 凯西·泽麦提尔斯（Cathy Zemaitis） 在新南威尔士州教育部工作，同时担任中学的课程主任。





她说，父母在家里提供一个安全的空间来谈论性是很重要的。





“家长需要与学校合作，以确保所有学生都感到得到支持和自信，可以与他们的老师或他们的父母谈论自己的性健康、性取向、人际关系、个人卫生等话题。实际上，我会请父母发起对话，而不是等待学生从学校回家并发起对话。”







如果孩子感到不安全，他们很可能会在网上寻找答案，但他们可能找不到正确的信息。 Cathy Zemaitis, Director of Curriculum for Secondary Learners, NSW Department of Education.

LISTEN TO Antenatal care in Australia: what is it and why it’s important? SBS English 30/08/2022 10:42 Play

玛格丽·巴雷拉（Magaly Barrera） 博士在澳大利亚最多元文化的郊区之一：西悉尼担任全科医生 30 年。





专攻儿科健康的巴雷拉博士说，不幸的是，大多数青少年独自去向她寻求建议，因为他们觉得自己不能在家里谈论性。





“根据我的经验，我的患者中只有少数人曾与妈妈交谈或与妈妈一起要求就性相关问题进行咨询。”





对于要求避孕的女孩来说，以下是最常见的情况。





“女孩与父母公开谈论性教育是非常罕见的。我不知道这是出于羞耻，还是出于文化偏见，还是为什么，但当我说，‘你和妈妈谈过这件事了吗？’大多数时候，他们会说，‘当然没有！我更喜欢和你说这样的事’。”





巴雷拉博士说，十几岁的男孩也独自来找她咨询，但他们要求的信息类型更加多样。





“他们来是因为他们想进行性病检查，看看他们与女孩发生性关系后是否有任何问题。我说，‘记住，避孕药可以预防怀孕，但不能预防通过性传播的疾病’。”





巴雷拉博士说，大多数父母只有在孩子达到发育的里程碑时才会和他们讨论性健康问题，比如，当女孩第一次来月经时，当男孩第一次弄湿睡衣时，当孩子们开始手淫时，或者当遇到与青春期相关的问题时。 家长们利用这些机会和孩子开启关于性健康的讨论。





然而，她经常面临来自某些家庭宗教信仰的挑战。





巴雷拉博士说，她试图通过尊重他人、坚持事实科学信息和使用道具来克服这些挑战。





我总是在我对孩子们进行检查之前征询他们的意见。如果他们说“不”，那就不检查。我说，‘好吧，我可以给你看照片吗，你能告诉我你的症状和哪张照片一样？’。这让他们放松了，同时我教导他们，当他们听到别人说‘不’时，那就是拒绝。 Dr Magaly Barrera, Family GP

那么，父母如何才能克服他们的不安全感，并与孩子一起解决性健康问题呢？





巴雷拉博士建议让事情保持简单和真实，以避免混淆。





“让孩子告诉你:他们想知道什么，永远不要对他们撒谎。如果您不知道答案，请寻找答案。去找你的医生，去找老师……但如果这是一个正常的问题，请尽量回答。大多数时候，当你给出直接的答案后，对话就到此结束。您无需深入了解孩子们性接触的私密细节。”



家长可以获取哪些可靠的资源呢？





德里克·麦考马克(Dereck McCormak )是养育孩子 Raising Children 网络的主管，该网络是一个由政府资助的开发在线育儿资源的独立组织。





“如果父母觉得有点尴尬或者不知道如何开始谈话，谈论性对父母来说可能是一个挑战。也可能是他们对可能出现的话题感到措手不及。我们经常建议的是尽早进行这些对话，如果进展不顺利，您可以稍后再进行。因此，尽早开始这类谈话，并经常谈论这个话题可以帮助您减少尴尬，因为随着时间的推移您会变得更习惯；它可以向您的孩子传达性和性行为是生活中健康的一部分这样的信息。”





Raising Children 育儿网站有大量资源可用于指导父母如何与孩子就性健康进行适合孩子年龄的对话。





麦考马克先生建议家长们做好准备，提前寻求信息。





“对于 8 岁以下的孩子，他们可能想知道女孩和男孩的身体有何不同，婴儿来自哪里，以及诸如此类的话题……这是一个很好的提示：家长们可以从问自己的孩子知道什么，以及他们对这些话题的看法开始。例如，9 到 11 岁的儿童可能会对性行为和人际关系、手淫以及该年龄段正常性发育的所有身体部分有疑问。”





教育专家蕾妮·韦斯特（Renee West）为那些谈论这个话题时感到尴尬的人分享了一个小窍门： “交谈的最佳时间是在车里：因为那时候你们不必互相看着对方，但你却无法逃离这个空间。”





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