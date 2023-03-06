【安居澳洲】为何在澳大利亚，教会孩子游泳至关重要？

无论是在海滩、河流、湖泊还是您当地的游泳池，在水边玩耍和玩耍都是在澳大利亚成长过程中不可或缺的一部分。





可悲的是，每年都有儿童溺水事件发生。 2022 年，因溺水事件到悉尼医院就诊的儿童数量出现了令人担忧的上升。





这促使悉尼的儿童医院网络和新南威尔士州救护车专家再次发出警告。





西悉尼韦斯特米德（Westmead）儿童医院的创伤外科医生SV萨德彭（ SV Soundappan ）博士说，父母需要意识到这些风险，尤其是在夏季。





“你知道，在温暖的季节，人们喜欢待在水中这是可以理解的。 澳大利亚是一个热爱水的国家，我们热爱我们的水上运动、海滩和泳池。 所以，我们只是想确保我们能及时提醒人们让孩子们在水边保持安全。 大多数时候我们认为这不会发生在我身上。 我们不应该有那种态度。 这可能发生在任何人身上。 尤其是在孩子年幼的年龄段，你所需要的只是暂时失去监督。”



Learning to swim and be safe around water can open the way to a range of outdoors recreation activities Credit: Mike Kemp/Getty Images/Tetra images RF 溺水是澳大利亚五岁以下儿童死亡的主要原因。





萨德彭（Soundappan） 博士说，年幼的孩子在发生近乎溺水的事件后可能会给孩子未来的健康带来不良的后果。





“这个年龄段的孩子的独特之处在于，当发生这种情况时，你听不到什么声音。 你知道，他们只是静静地在消失在水下，不会溅起很大的水花。 这就是为什么意识到这一点、并在孩子在水中时留意他们是非常非常重要的原因。 ”



显然，如果你在水下停留三分钟或更长时间，你很可能会受到严重的神经损伤。 但即使是很短的时间也会对孩子的学习能力产生影响。 Dr SV Soundappan, Children's Hospital at Westmead

史黛西·皮蒂根（Stacey Pidgeon） 是皇家救生协会（Royal Life Saving）研究和政策部门的全国经理。 她说，关键的预防儿童溺水的因素包括对孩子进行积极监督、培养父母的心肺复苏知识和急救技能，以及防止幼儿呛水。





皮蒂根女士解释说，熟悉水上技能和学习水上安全应该是所有年龄段游泳课程的重要组成部分。





“因此，父母在寻找游泳学校或游泳项目时，（要看看）它是否包括游泳和水上安全技能，这一点非常重要。 所以，比如学习漂浮、学习潜入水下、如何在不让自己陷入危险的情况下营救他人，以及知道该去找谁和给谁打电话。 可以是打000或去找救生员。”



For young children, active supervision means an adult being in the water and within arm’s reach. Source: Moment RF / Yasser Chalid/Getty Images 国家游泳和水上安全框架概述了儿童应根据年龄发展的技能的综合清单。





其中的基准包括游泳一定距离的能力以及获得水上安全和生存技能。





“有三个关键基准，但最重要的一个是：到12岁，一个孩子应该能够游泳50米，漂浮两分钟，还可以穿着衣服进行救援和求生程序。 也有针对6岁儿童的基准，然后当孩子年满17岁时也要达到一定的基准。 但实际上，我们希望确保孩子们在离开小学时就具备这些关键技能。”



“Anak-anak secara alami penasaran dengan air; namun mereka tidak memahami bahaya yang ditimbulkannya,” kata Dr Soundappan. Source: Moment RF / Isabel Pavia/Getty Images 在全国范围内，学校课程为孩子们提供了在小学教育的某个阶段参加游泳和水上安全课程的机会。 但根据澳大利亚游泳教练和教师协会首席执行官布伦登·沃德（Brendon Ward）的说法，孩子们可以更早地开始熟悉水。





“从六个月大就可以开始熟悉水。 事实上，许多游泳学校甚至比这更早开始。 那就是让孩子们在水中感到舒适，并让他们在获得这些基础技能时进入一个阶段，他们准备好学习。 ”



所以，大约三到四岁是孩子们开始真正建立水上安全基础技能的真正好时机，他们可以学习游泳和漂浮之类的技能。 Stacey Pidgeon, National Manager for Research and Policy at Royal Life Saving

沃德先生说，父母在帮助孩子成为安全游泳者方面发挥着积极作用。





“你要给学习游泳的孩子们建立常规，让他们知道除非他们穿上泳衣，否则他们不能下水，让他们知道除非有成人陪同，否则他们不能下水。 因此，您可以从很小的时候就开始建立这些惯例和意识。 但我想另一件事是，父母实际上需要能够在水中有信心和能力才能成为一名优秀的监督员。”



Parents are encouraged to ensure their children don’t drop out early from swimming classes before reaching minimum competencies for their age. Credit: FatCamera/Getty Images 萨德彭博士估计，大约五分之一的溺水儿童来自不同文化背景。





作为一个成年后在澳大利亚上过游泳课的人，他鼓励父母和孩子尽早参与学习。





“来到澳大利亚后，我参加了一些课程，只是为了能够在水中漂浮。 所以，很可能有很多来自不同文化背景的人，他们的父母不会游泳。 但幸运的是，在澳大利亚，我们可以让孩子们在安全的环境下下水，这里有从婴儿期开始的课程。 所以，你知道，早点开始实际上是好的，因为当他们住在这里时，他们很可能会遇到江河湖海并参与水上活动。”



Introducing your toddler to the feel of water can be a special parent-child bonding experience. Source: Moment RF / Navinpeep/Getty Images 萨德彭女士建议父母利用州和领地提供的体育代金券来为孩子上游泳课。





“例如，在新南威尔士州，这些价值200澳元的 Active Kids优惠券可用于游泳课程。 新南威尔士州的游泳券为三到六岁的孩子提供游泳和水上安全课程的，然后北领地也为五岁以下的儿童提供游泳券。”





与任何活动一样，让孩子参加游泳课程需要进行一些研究。



Getting your child used to putting on their swim wear in the days before their first lesson can help them feel comfortable and excited about the upcoming class. Credit: FatCamera/Getty Images 沃德先生分享了一些关于寻找关键标准的建议。







“我当然希望确保游泳学校拥有合格的教师，确保这些教师获得了信誉良好的认证。 这可能是皇家救生协会、AUSTSWIM、澳大利亚游泳协会……这些资格证书有许多不同的提供者。 我认为要寻找的另一件事是：它是否符合您的价值观？ 游泳学校表现得好吗？ 看起来干净整洁吗？ 许多游泳学校的网站上都有推荐信。 有很多东西需要寻找，但是，是的，我想说合格的老师可能是最主要的。”



