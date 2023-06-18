关注青少年运动员脑震荡：研究倡导个性化治疗方案

在大多数体育运动中，脑震荡很多时候难以规避。





对脑震荡更多的了解，以及遭受脑震荡的运动人士采取法律行动的威胁，使得各种体育项目近年来更加认真地对待头部受伤问题。





不仅仅是专业级别的运动，青少年级别运动也更加重视头部受伤问题。





墨尔本皇家儿童医院的默多克儿童研究所（Murdoch Children's Research Institute）和南澳大学对此问题进行了进一步研究。





默多克研究所的维基·安德森教授（Vicki Anderson）是研究队伍中的一员。





她表示，从脑震荡中恢复不仅仅是身体健康的问题。





“根据我们在默多克研究所，以及其他地方进行的研究，我们知道心理健康问题对脑震荡的康复有着实质性的影响”。





每五名儿童中就有一名在十岁之前会遭受脑震荡，主要是由于跌倒或从事体育活动。





南澳大学的研究表明，遭受脑震荡的人在康复后遭受其他伤害的可能性增加了1.5倍，因此在这个领域提供正确的护理至关重要。





安德森教授表示，脑震荡中有一个特别引起研究人员兴趣的领域。





“我们非常想了解为什么一个人遭受了相当轻微的头部撞击，没有潜在的脑损伤，却会出现这些严重的、持续的症状”。



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对于遭受脑震荡的运动员，一般他们会被要求在再次参与比赛之前必须休息一段时间。





在澳大利亚国家橄榄球职业联赛上，大多数遭受脑震荡的运动员必须等待至少11天才能再次参赛。





而南澳大学的研究希望青少年球员在受到头部伤害后，在重返赛场前有更长的休息时间。





但默多克研究所表示，尽管其同意球员不应该参加比赛，但他们建议通过进行体育活动来促进康复。





安德森教授表示，制定个性化的治疗方案非常重要。





“我们十分鼓励家庭和医生让脑震荡的病人更快地活动起来。所以，也许休息一天、48小时，然后在此之后很快开始进行运动。这样的效果完全不同。第二件事是，不要只去找物理治疗师、神经外科医生或其他人......而是要通过多学科团队获取治疗。这是因为并非所有孩子都会有相同的症状”。





奥利弗·雷德福（Oliver Radford）对青少年运动中的脑震荡问题非常了解。





他在澳式足球的青少年比赛中遭受了六次脑震荡。





他说第六次脑震荡特别严重，引发了安德森教授所提到的那种严重的症状。





“确实如此，因为我之前的五次脑震荡都在几天内康复了。但这一次持续时间更长，真的......我不知道发生了什么。而且，这真的并不是一件有趣的事情。几周后我重新回到学校，但真的无法集中注意力”。





遭受六次脑震荡之后，雷德福决定停止踢球。





“我完全停止了踢球。赛季结束时，我被认为可以回归比赛。但我决定六次脑震荡已经足够了。我决定完全停止。现在我在维多利亚业余橄榄球协会担任裁判”。





虽然医生和学者们继续研究如何最好地处理脑震荡，但雷德福认为，青少年球员在这个问题上仍有很多需要学习的地方。





“多年来我们学到了一些这方面的知识。但这绝对是不够的。作为一名裁判员，我现在看到很多球员遭受脑震荡。他们中的一些人上场后，可能会被问道，你怎么还在球场上？而且我认为确实需要更多的教育。对，肯定是的。希望可以有很多的教育”。





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