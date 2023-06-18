关注青少年运动员脑震荡：研究倡导个性化治疗方案

Leeds Rhinos v Castleford Tigers - Betfred Super League Magic Weekend - St. James' Park

Castleford Tigers' Alex Mellor holds his head as he receives treatment after picking up a head injury on his way to scoring a try during the Betfred Super League match at St. James' Park, Newcastle upon Tyne. Picture date: Saturday June 3, 2023.. See PA Story RUGBYL Leeds. Photo credit should read: Richard Sellers/PA Wire. RESTRICTIONS: Use subject to restrictions. Editorial use only, no commercial use without prior consent from rights holder. Credit: Richard Sellers/PA/Alamy

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

在过去十年中，脑震荡及其治疗方法已成为体育界的一个重大问题。两批新的研究强调，头部受伤的问题不仅仅需要在专业层面上得到重视。点击音频，收听报道。

在大多数体育运动中，脑震荡很多时候难以规避。

对脑震荡更多的了解，以及遭受脑震荡的运动人士采取法律行动的威胁，使得各种体育项目近年来更加认真地对待头部受伤问题。

不仅仅是专业级别的运动，青少年级别运动也更加重视头部受伤问题。

墨尔本皇家儿童医院的默多克儿童研究所（Murdoch Children's Research Institute）和南澳大学对此问题进行了进一步研究。

默多克研究所的维基·安德森教授（Vicki Anderson）是研究队伍中的一员。

她表示，从脑震荡中恢复不仅仅是身体健康的问题。

“根据我们在默多克研究所，以及其他地方进行的研究，我们知道心理健康问题对脑震荡的康复有着实质性的影响”。

每五名儿童中就有一名在十岁之前会遭受脑震荡，主要是由于跌倒或从事体育活动。

南澳大学的研究表明，遭受脑震荡的人在康复后遭受其他伤害的可能性增加了1.5倍，因此在这个领域提供正确的护理至关重要。

安德森教授表示，脑震荡中有一个特别引起研究人员兴趣的领域。

“我们非常想了解为什么一个人遭受了相当轻微的头部撞击，没有潜在的脑损伤，却会出现这些严重的、持续的症状”。
READ MORE

《健身课堂》系列之：健身运动后如何拉伸放松？

对于遭受脑震荡的运动员，一般他们会被要求在再次参与比赛之前必须休息一段时间。

在澳大利亚国家橄榄球职业联赛上，大多数遭受脑震荡的运动员必须等待至少11天才能再次参赛。

而南澳大学的研究希望青少年球员在受到头部伤害后，在重返赛场前有更长的休息时间。

但默多克研究所表示，尽管其同意球员不应该参加比赛，但他们建议通过进行体育活动来促进康复。

安德森教授表示，制定个性化的治疗方案非常重要。

“我们十分鼓励家庭和医生让脑震荡的病人更快地活动起来。所以，也许休息一天、48小时，然后在此之后很快开始进行运动。这样的效果完全不同。第二件事是，不要只去找物理治疗师、神经外科医生或其他人......而是要通过多学科团队获取治疗。这是因为并非所有孩子都会有相同的症状”。

奥利弗·雷德福（Oliver Radford）对青少年运动中的脑震荡问题非常了解。

他在澳式足球的青少年比赛中遭受了六次脑震荡。

他说第六次脑震荡特别严重，引发了安德森教授所提到的那种严重的症状。

“确实如此，因为我之前的五次脑震荡都在几天内康复了。但这一次持续时间更长，真的......我不知道发生了什么。而且，这真的并不是一件有趣的事情。几周后我重新回到学校，但真的无法集中注意力”。

遭受六次脑震荡之后，雷德福决定停止踢球。

“我完全停止了踢球。赛季结束时，我被认为可以回归比赛。但我决定六次脑震荡已经足够了。我决定完全停止。现在我在维多利亚业余橄榄球协会担任裁判”。

虽然医生和学者们继续研究如何最好地处理脑震荡，但雷德福认为，青少年球员在这个问题上仍有很多需要学习的地方。

“多年来我们学到了一些这方面的知识。但这绝对是不够的。作为一名裁判员，我现在看到很多球员遭受脑震荡。他们中的一些人上场后，可能会被问道，你怎么还在球场上？而且我认为确实需要更多的教育。对，肯定是的。希望可以有很多的教育”。

欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

【闲话澳洲】放置两年的蛋糕还能吃？探索澳式风情糕点的秘密

【趣味有奖测试】这些关于端午节的“冷知识” 您知道多少？

【心理热线】和母亲的关系就是你和世界的关系（二）？

【生活杂志】维州AI摄像头将正式启用：为违规司机“量身定制”

分享

Latest podcast episodes

Dumpling

“每周卖出500多颗”：马来风味手工粽端午热销

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2023年6月18日）

Tina ma lana tama teine.

【心理热线】和母亲的关系就是你和世界的关系（二）？

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2023年6月17日）