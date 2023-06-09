在即将到来的国王生日长周末，新州、维州、南澳州、首都领地、北领地等司法辖区都会放假，人们被提醒要格外注意水上安全。





六分之一的海边溺水死亡事件发生在冬季。





澳大利亚冲浪救生协会的新研究强调，在公共假期，溺水乃至溺水身亡的风险增加。





这项研究名为《澳大利亚公共假日和长周末死亡风险》，作者之一谢恩·道（Shane Daw）说：“特别是，我们所知道的是，在公共假期，溺水人数基本上翻了一番。而在长周末，情况甚至比这更糟糕。我们所知道的是，那些不常来海边的游客到来，短暂度假，他们因此让自己陷入脆弱的境地，令自己处于危险之中，最终成为非常悲惨的故事。”





这项研究发表在《澳大利亚和新西兰公共卫生杂志》上，分析了从2004年到2021年这17年期间的海边死亡人数。





在这17年里，185起海边死亡事件发生在公共假期，167起发生在长周末。





总的来说，公共假期和长周末的海边死亡风险增加了一倍有余。





那么，驱动因素是什么？





澳大利亚冲浪救生协会研究助理卢克·斯特拉西奥托（Luke Strasiotto）说，这是因为节假日期间沿海环境的使用率明显提高，而且当人们身处群体中时，行为特点也与往常有所不同。





“人们可能更放松，容易采取一些冒险的行为。但事实上，我们看到，例如，与他人一起参加活动的人死亡风险更高，这表明了那种社会性质。”





该研究发现16岁以下的儿童和在海外出生的人士最容易受到伤害。





在海边玩耍时，如何保持自身安全？点击收听完整报道：



LISTEN TO 研究揭澳人长周末溺亡风险翻倍 国王生日小长假需注意哪些？ SBS Chinese 09/06/2023 05:11 Play