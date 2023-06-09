研究揭澳人长周末溺亡风险翻倍 国王生日小长假需注意哪些？

People gather in the water at Bondi Beach in Sydney

People gather in the water at Bondi Beach in Sydney (AAP Image/Paul Miller) NO ARCHIVING Source: AAP

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

随着长周末的到来，许多澳大利亚人正计划前往海边。但是，澳大利亚冲浪救生协会（Surf Live Saving Australia）发出严厉的警告，一项新研究强调了公共假期溺水身亡的风险增加（点击收听）。

在即将到来的国王生日长周末，新州、维州、南澳州、首都领地、北领地等司法辖区都会放假，人们被提醒要格外注意水上安全。

六分之一的海边溺水死亡事件发生在冬季。

澳大利亚冲浪救生协会的新研究强调，在公共假期，溺水乃至溺水身亡的风险增加。

这项研究名为《澳大利亚公共假日和长周末死亡风险》，作者之一谢恩·道（Shane Daw）说：“特别是，我们所知道的是，在公共假期，溺水人数基本上翻了一番。而在长周末，情况甚至比这更糟糕。我们所知道的是，那些不常来海边的游客到来，短暂度假，他们因此让自己陷入脆弱的境地，令自己处于危险之中，最终成为非常悲惨的故事。”

这项研究发表在《澳大利亚和新西兰公共卫生杂志》上，分析了从2004年到2021年这17年期间的海边死亡人数。

在这17年里，185起海边死亡事件发生在公共假期，167起发生在长周末。

总的来说，公共假期和长周末的海边死亡风险增加了一倍有余。

那么，驱动因素是什么？

澳大利亚冲浪救生协会研究助理卢克·斯特拉西奥托（Luke Strasiotto）说，这是因为节假日期间沿海环境的使用率明显提高，而且当人们身处群体中时，行为特点也与往常有所不同。

“人们可能更放松，容易采取一些冒险的行为。但事实上，我们看到，例如，与他人一起参加活动的人死亡风险更高，这表明了那种社会性质。”

该研究发现16岁以下的儿童和在海外出生的人士最容易受到伤害。

在海边玩耍时，如何保持自身安全？点击收听完整报道：
LISTEN TO
mandarin_070623_beachsafe.mp3 image

研究揭澳人长周末溺亡风险翻倍 国王生日小长假需注意哪些？

SBS Chinese

09/06/202305:11
欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

华人媒体人在澳立足实记：抛弃母语羞耻后 我成了ABC节目主持人

【正在行动】您目前对议会原住民之声公投持什么立场？

SBS早新闻（6月7日）

RBA加息至4.1% 房贷持有者不堪重压

分享

Latest podcast episodes

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2023年6月9日）

New York experiences worst air quality because of Canadian wildfires

【SBS新闻快报】加拿大野火肆虐 烟霾笼罩美国

黄西有梗脱口秀澳纽巡演

“在大洋洲和大家一起开心”：黄西开启澳新脱口秀巡演

Woman with a trolley in a supermarket

生活入不敷出 更多澳洲人只得打第二份工