【圆桌健谈】世界肺癌日：您知道澳大利亚“全国肺癌筛查计划”吗？

每年8月1日是国际肺癌研究协会（IASLC）所发起的“世界肺癌日”。





肺癌是澳大利亚的“头号杀手”之一，澳大利亚健康与福利研究所（Australian Institute of Health and Welfare）的数据显示，肺癌是澳大利亚第五大最常诊断的癌症，也是所有癌症中导致死亡的第一名，2022年全澳诊断的所有新癌症病例中，有9%为肺癌。





今年五月，联邦政府宣布成立全国性的肺癌筛查计划，旨在及早发现肺癌并及早医治。该计划有何意义，又从何时开始呢？本期《圆桌健谈》为您解答。



肺癌筛查有何意义？

医学上有明确数据表明，筛查可以在早期发现癌症患者，而及早治疗可以挽救病人的生命，肺癌同样如此。



然而，多年来，我国一直有乳腺癌和肠癌等筛查计划，却一直没有针对肺癌的筛查计划。





今年五月，联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）宣布将拨款超过 5 亿澳元，以减低澳人患上肺癌的风险，其中的 2.6 亿将用于成立一个“全国肺癌筛查计划”（National Lung Cancer Screening Program ），旨在及早发现肺癌、及早医治。





胸肺科专家、澳大利亚肺部基金会董事会主席摩根（Lucy Morgan）教授表示，该计划可以使高风险的澳人及早发现肺癌，在仍可治愈的情况下，及早接受治疗。





她说：“这是我们政府对肺部健康和所有澳大利亚人总体健康的不可思议的投资。有非常明确和有力的证据表明，肺癌筛查通过在非常早期和可能治愈时发现癌变来挽救生命。”





澳大利亚肺部基金会将就肺癌筛查计划的规划和实施向政府提供建议。摩根教授说，该计划还能帮助澳人发现其它潜在肺部疾病。





“我们知道，肺癌筛查也使我们有机会诊断、调查和管理其它肺部疾病，如果我们没有在该计划方面取得进展，我们可能无法发现这些疾病，因为肺癌筛查可以让我们给那些没有去医院看医生做检查的人进行肺部扫描。”



肺癌筛查计划何时开始，如何进行？

该计划是近 20 年来首个新的全国性癌症筛查计划，将于 2025 年 7 月开始展开筛查。





澳大利亚癌症协会（Cancer Australia）负责人基夫（Dorothy Keefe）教授解释了筛查计划的运作。



Cancer Australia CEO Dorothy Keefe spoke to SBS News via Skype. Source: SBS / SBS News 她说：“当人们开始出现肺癌症状时，治愈往往为时已晚。因此，筛查计划的基本原理是进行低剂量的CT扫描，这非常安全且十分准确，在你出现症状之前很早就能发现结节和肺部细小肿块。在这个时间点，它们是可以治疗的。”





“因此，我们将肺癌的诊断从晚期基本上无法治愈的诊断转变为早期的，非常可治愈的诊断。”





筛查计划将重点关注肺癌高风险人群，其中包括原住民，以及 50 岁以上有吸烟史的人士。





澳大利亚健康与福利研究所的数据显示，原住民患上肺癌的风险比其他澳洲人高出两倍，而死亡率则更高。





澳大利亚医学协会副主席麦马伦（Danielle McMullen）医生表示，任何年龄段的人都有机会患上肺癌，关注肺部健康至关重要。





“重要的是，如果你有新的症状，例如开始咳嗽、呼吸急促，或者出现特别可怕的症状比如咳血，一定要去看医生。我们很遗憾地看到，一些年轻人、50岁以下人士也身患肺癌。”



因此，确保定期接受全科医生的检查，并尽自己所能保护我们的肺部健康非常重要，其中包括不吸烟、不吸电子烟，并维持健康积极的生活方式。

烟草改革势在必行

巴特勒部长此前还宣布，澳大利亚将掀起十多年来最大的吸烟改革，包括在未来三年内禁止非治疗用途娱乐性的电子烟，并将烟草产品税提高 5%。他指出，这些变化将在未来四年内额外筹集 33 亿澳元，可用于支持我国的医疗系统，改善烟民和电子烟民的健康。





他宣布广泛禁止娱乐性电子烟是最新改革的一个关键方面，旨在减少电子烟对青少年的危害。



LISTEN TO 【正在行动】政府限制电子烟 您和孩子谈论过电子烟问题吗？ SBS Chinese 03/05/2023 27:33 Play

澳大利亚癌症委员会（Cancer Council Australia）负责人布坎南（Tanya Buchanan）表示，吸食电子烟的青少年日后将有更高风险患上肺癌。





她说：“因为我们对电子烟的了解是，吸食电子烟的年轻人继续吸烟的可能性要高出三倍。然后他们面临成为吸烟者所涉及的所有风险，当然，肺癌是这些主要风险之一。”





“而肺癌筛查计划真正重要的是，一旦全面实施，它可以在运营的前10年挽救大约1.2万人的生命。所以这是一项非常非常重大的成功举措。”





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