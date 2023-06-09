SBS晚新闻（2023年6月9日）Play06:08SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.07MB) 新报告显示全澳租金大幅上升 租房者承受压力；澳洲将迎首个英国国王生日公共假日；冬季来临 澳人担忧出现第五波新冠感染潮；澳洲健康专家建议如何对抗衰老。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE究竟是什么导致长新冠？科学研究这么解释澳大利亚人将迎首个英国王生日公共假日 需要注意哪些事情？科技富豪保持年轻的主流和非主流方式 抗衰老没有那么难这一趋势将令外出就餐费用更高 澳大利亚小费文化正在改变？分享Latest podcast episodes【SBS新闻快报】加拿大野火肆虐 烟霾笼罩美国“在大洋洲和大家一起开心”：黄西开启澳新脱口秀巡演生活入不敷出 更多澳洲人只得打第二份工研究揭澳人长周末溺亡风险翻倍 国王生日小长假需注意哪些？