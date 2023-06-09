究竟是什么导致长新冠？科学研究这么解释

虽然大多数人能在感染新冠后康复，但一些人的症状可能持续数月或数年。当症状持续超过12周时，这种情况被称为长新冠。





长新冠症状包括多达200种不同症状。为了确定针对这些症状的循证治疗，我们需要了解病因。





可能与长新冠有关的一个因素是，在最初感染后，病毒并没有完全从体内清除。





我们从对其它病毒的研究中得知，病毒碎片可以在不同的组织中保留几个月甚至几年。导致新冠的病毒SARS-CoV-2可能就是这种情况。





以下是迄今为止的科学研究结果。



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潜伏在体内的其它病毒

疱疹病毒（如导致腺热的爱泼斯坦-巴尔病毒）以及人类免疫缺陷病毒，可以一直处于“潜伏状态”。这意味着病毒隐藏在细胞内，保持休眠状态。





尤其是人类免疫缺陷病毒，可以在全身受感染细胞中保持休眠状态。即使它没有活性，仍然可以促使免疫激活和炎症。





其它病毒，如寨卡病毒、麻疹病毒和埃博拉病毒，在初次感染后数月或数年，仍在受感染者的组织中被发现。这种病毒的持续存在会导致慢性疾病。





一些研究表明，新冠还可以重新激活一直处于潜伏状态的爱泼斯坦-巴尔病毒。研究表明，这与长新冠患者的疲劳，以及思考及推理出现问题相关。





如何知道新冠病毒是否留在体内？





在感染后几个月的组织和粪便样本中，一些研究已经确定了存在SARS-CoV-2核糖核酸以及蛋白质。



这些研究包括多份尸检报告，在感染后七个月内死亡的人的各种组织中发现了病毒核糖核酸和蛋白质。





在所检测的心脏、淋巴腺、眼睛、神经、大脑和肺部组织样本中，至少有一半被检测到SARS-CoV-2 核糖核酸。





在存活下来的患者中，感染四个月后，研究人员在他们的肠道组织中发现了病毒核糖核酸。这些病人感染了新冠，但无症状；在四个月时，他们的核酸检测为阴性。





2022年的一项研究发现，在感染后的第一周，大约一半的参与者的粪便中存在SARS-CoV-2。





四个月时，参与者的呼吸道中未发现病毒，但12.7%的粪便样本呈核糖核酸阳性，还有3.8%的粪便样本在7个月时仍为核糖核酸阳性。





最初的研究并没有总是表明长期检测到SARS-CoV-2和长新冠之间有很强关系。





但最近的研究发现，血液和肠道组织中存在SARS-CoV-2 核糖核酸会增加出现长新冠的可能性。



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病毒清除的延迟对长新冠患者有何影响？

在身体不同部位，对SARS-CoV-2颗粒清除的延迟，有可能会通过几个潜在的过程引发疾病:





1. 炎症





病毒蛋白的持续免疫刺激会引起炎症，使我们的免疫系统疲劳，并随时间推移改变我们免疫细胞的工作方式。





以前的研究表明，在最初患有轻度至中度疾病的长新冠患者中，免疫功能紊乱和炎症持续了长达8个月。





2. 激活其它休眠病毒





对持续存在的SARS-CoV-2的持续免疫反应可导致潜伏病毒被重新激活。





对爱泼斯坦-巴尔病毒病毒有反应的抗体在长新冠患者的体内增加，这表明爱泼斯坦-巴尔病毒病毒被重新激活，有可能是通过激活免疫系统。





其它潜伏的病毒，如人类内源性逆转录病毒，最近也被证明在感染后会被重新激活。这些病毒在新冠患者的血细胞和组织中被检测到。





这些蛋白质有可能引发长新冠的炎症过程。



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3. 自身免疫会带来什么？





这些自身抗体（由我们的免疫系统产生的抗体，错误地针对和攻击我们自己身体的组织或器官）可能与宿主受体或蛋白质交叉反应，从而引发自身免疫性疾病。





重要的是，最近的研究表明，新发的自身免疫性疾病（如1型糖尿病、炎症性肠病和银屑病）与SARS-CoV-2感染明显相关，而自身免疫和长新冠之间有关联是可信的。





这表明新冠不仅直接影响健康，还可能引发免疫系统的长期变化。





虽然上述研究提供了SARS-CoV-2病毒在人们初次感染后长期存在的初步证据，但还需要更多的研究和令人信服的证据，来显示挥之不去的病毒与长新冠之间的关联。





此类研究应该包括对长新冠患者的血液和组织中的病毒核糖核酸和蛋白质的检测。它还必须包括跟踪国际上大量人群的成熟的队列研究。





对于用抗病毒药物治疗长新冠是否可以减少病毒抗原和改善症状，一些研究正在进行，希望能做出评估，尽管目前仍处于试验阶段。





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