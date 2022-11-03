SBS 普通话电台其他收听方式 SBS普通话晚新闻（3/11/2022）Play04:28SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.09MB)Published 3 November 2022 at 6:32pmBy SBS MandarinSource: SBS 澳大利亚访客签证申请“爆满” 中国游客签证等待时长高达四个月 新报告揭澳大利亚人倍感财务压力 工作时间虽增实际收入却降 倡导机构曾警告房地产行业数据风险 已有中介遭黑客入侵 新调查：近七成澳洲人支持转向更便宜的电动车和自行车Published 3 November 2022 at 6:32pmBy SBS MandarinSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes俄罗斯恢复加入黑海谷物协议跨越文化与语言的广场舞：摇曳生姿里找到治愈身心的“良药”练小号、光宗耀祖、融入主流：专家谈华人移民教育理念“关键词”SBS早新闻（11月3日）