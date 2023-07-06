SBS普通话晚新闻（06/07/2023）Play05:21SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.9MB) 阿尔巴尼斯表示香港悬赏两名澳大利亚居民“不可接受” 仅一周后维州再发地震 预计还有更多发生 墨尔本西南部一9岁女孩被车撞倒后死亡 香港警方逮捕四名被控协助海外活动人士的男子点击收听完整报道欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE阿尔巴尼斯表示香港悬赏两名澳大利亚居民“不可接受”香港警方逮捕四名被控协助海外活动人士的男子分享Latest podcast episodes日本将开始把福岛核电站的水排入太平洋引力波正在扭曲时空 爱因斯坦是对的？原住民之声：宪法修改是否影响你的主权？“偷报纸的人”和流浪者的礼包：Phoebe奶吧里的故事