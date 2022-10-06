SBS 普通话电台其他收听方式 SBS普通话晚新闻（6/10/2022）Play04:18SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.94MB)Published 6 October 2022 at 4:51pmBy SBS MandarinSource: SBS 所罗门群岛总理访澳 中国车在澳销量首度升至第三 耗资超10亿澳元建的新冠隔离设施关闭 澳洲年度技能优先名单公布Published 6 October 2022 at 4:51pmBy SBS MandarinSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。 分享Latest podcast episodes说一口好听的印式中文？多元社区家庭鼓励孩子成为多语言人才【观点】澳联储调息幅度下降 通胀还将持续欧佩克石油输出国组织决定削减石油产量炒车花：风险投资新操作？昙花一现变数大