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SBS晚新闻（17/11/2022）

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SBS Mandarin evening news

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Published 17 November 2022 at 7:19pm
By Mandarin
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澳洲10月失业率降至3.4% 积压签证已处理近25% 击中波兰的致命导弹可能来自乌克兰 澳洲足球队是今年世界杯最多元文化的球队之一

Published 17 November 2022 at 7:19pm
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