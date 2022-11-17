SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（17/11/2022）Play04:27SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.07MB)Published 17 November 2022 at 7:19pmBy MandarinSource: SBS 澳洲10月失业率降至3.4% 积压签证已处理近25% 击中波兰的致命导弹可能来自乌克兰 澳洲足球队是今年世界杯最多元文化的球队之一Published 17 November 2022 at 7:19pmBy MandarinSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。Advertisement分享Latest podcast episodes【健身课堂】舞者如烟用舞蹈向澳洲人介绍中国传统文化SBS中文电视新闻庆祝开播一周年：继续报道社区关心的新闻澳大利亚加入2040年消除塑料污染计划【安居澳洲】风暴和洪灾来袭之际 该如何准备和应对