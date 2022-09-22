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SBS 晚新闻 （22/09/2022）

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Published 22 September 2022 at 4:39pm
Presented by SBS Mandarin
Source: SBS

新州 “半人马”变种感染人数上升 Optus遭受重大网络攻击 全澳缅怀伊丽莎白二世女王的勤勉一生 俄罗斯各地抗议者被捕 （点击图片收听完整报道）

Published 22 September 2022 at 4:39pm
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