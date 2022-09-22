SBS 普通话电台其他收听方式 SBS 晚新闻 （22/09/2022）Play04:34SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.18MB)Published 22 September 2022 at 4:39pmPresented by SBS MandarinSource: SBS 新州 “半人马”变种感染人数上升 Optus遭受重大网络攻击 全澳缅怀伊丽莎白二世女王的勤勉一生 俄罗斯各地抗议者被捕 （点击图片收听完整报道）Published 22 September 2022 at 4:39pmPresented by SBS MandarinSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。 分享Latest podcast episodes明月共此时 多元社区Cabramatta共庆中秋AFL调查原住民球员被歧视事件【观点】从习近平访问中亚观察中俄关系：袁劲东博士原住民长老手举龙珠引领舞龙队伍