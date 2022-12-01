SBS 普通话电台其他收听方式 SBS 普通话晚新闻（1/12/2022）Play04:15SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.9MB)Published 1 December 2022 at 5:06pmBy SBS MandarinSource: SBS 莫里森或将面临新的调查 全女性裁判组将首次执裁世界杯 澳洲队晋级世界杯16强 日本法院支持同性婚姻禁令Published 1 December 2022 at 5:06pmBy SBS MandarinSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【安居澳洲】您享有什么老年护理服务的权利？该如何投诉？“我的健康记录”的安全模式是否安全？【专家点评】舞台剧《爱·能...》探讨海外华人精神健康问题 引发共鸣SBS早新闻 (2022年12月1日)