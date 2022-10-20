SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（22/10/2022）Play05:08SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.7MB)Published 20 October 2022 at 6:21pmBy SBS mandarinSource: SBS 澳洲与新加坡达成全球首个“绿色经济”协议 独立审查披露澳洲最受新冠疫情打击的群体 华裔网球运动员韩天遇无惧网络暴力Published 20 October 2022 at 6:21pmBy SBS mandarinSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。Advertisement分享Latest podcast episodes即将公布的财政预算案能解决签证审理积压问题吗？创新企业如何面对疫情和通胀挑战？【企业家访谈】美国中期选举对其民主制度或将是一个考验比尔·肖顿：NDIS计划需提早审查以重回正轨