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SBS普通话晚新闻（08/12/2022）

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SBS Mandarin evening news

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Published 8 December 2022 at 7:08pm
By SBS Mandarin
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中国终于放宽多年严格防疫政策 澳中两国前任与现任大使出席线上研讨会 2022年澳人热搜词汇榜单前十出炉 澳政府发布50页计划以中止自然危机

Published 8 December 2022 at 7:08pm
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