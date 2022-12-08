SBS 普通话电台其他收听方式 SBS普通话晚新闻（08/12/2022）Play04:36SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.21MB)Published 8 December 2022 at 7:08pmBy SBS MandarinSource: SBS 中国终于放宽多年严格防疫政策 澳中两国前任与现任大使出席线上研讨会 2022年澳人热搜词汇榜单前十出炉 澳政府发布50页计划以中止自然危机Published 8 December 2022 at 7:08pmBy SBS MandarinSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年12月8日）专家警告：圣诞节期间进行慈善捐款时要警惕骗局澳美两国宣布了加强军事合作的计划澳中两国前任与现任大使出席线上研讨会 纪念建交50周年