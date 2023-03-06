SBS早新闻（3月7日）Play13:43 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.56MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。延长带薪育儿假的立法已在参议院获得通过；十分之一的澳人或将受到退休金税收改革的影响；新州正在经历预计将持续到周四的热浪；印尼纳图纳地区的山体滑坡至少造成10人死亡。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE婚前财产该如何厘清？【观点】退休公积金改革对您的影响有多大？澳大利亚电动汽车价格比其他国家高出40%2023世界骄傲节最后一天 5万人参加悉尼海港大桥游行分享Latest podcast episodes【安居澳洲】在哪里可以得到急救知识的培训？【安居澳洲】为何在澳大利亚，教会孩子游泳至关重要？为爱移民澳洲 “彩虹家庭”走到阳光下【健身课堂】钓鱼安全无小事