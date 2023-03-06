SBS早新闻（3月7日）

延长带薪育儿假的立法已在参议院获得通过；



十分之一的澳人或将受到退休金税收改革的影响；



新州正在经历预计将持续到周四的热浪；



印尼纳图纳地区的山体滑坡至少造成10人死亡。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



