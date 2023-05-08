SBS早新闻（5月9日）Play13:32 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.39MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。联邦政府将于今晚作财政预算报告；澳大利亚籍记者成蕾已经被拘一千天；俄罗斯向乌克兰发动新一波无人机和导弹袭击；印度翻船事故造成至少22 人死亡。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE您家住宅能级可打几星，澳洲平均节能评级低于欧美为何不跟进？儿童被虐待或疏于照顾可能导致早逝SBS明日凌晨开始直播2023欧洲电视歌唱大赛维州即将推出数字驾照 明年开始全州推广分享Latest podcast episodes【分析】澳洲房价触底反弹 房价会大幅上涨吗？您家住宅能级可打几星，澳洲平均节能评级低于欧美为何不跟进？儿童被虐待或疏于照顾可能导致早逝SBS晚新闻（2023年5月8日）