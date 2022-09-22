SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（9月23日）Play12:49SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.73MB)Published 23 September 2022 at 9:40amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 23 September 2022 at 9:40amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS联邦议会今天审议对女王的联合吊唁动议；Optus受网络攻击，客户个人信息或已泄露；俄罗斯部分军事动员下，一些人离开该国；Advertisement新西兰南北两岛间发生5.8级地震。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳大利亚堪培拉举行英女王悼念仪式【观点】从习近平访问中亚观察中俄关系：袁劲东博士澳大利亚每日COVID-19要闻：新州 “半人马”变种感染人数上升 卫生部门密切监测分享Latest podcast episodes参加女王葬礼的唯一华裔澳人Trudy Lin：“多样性让澳洲了不起”普京下令部分动员俄罗斯军队 并警告西方不要“核勒索”“凌晨拍卖，傍晚收摊” ：这位华人海鲜店主是如何在越南社区屹立20年的？【对话后浪】面对挫折，该吃吃该玩玩该乐乐