Latest

澳大利亚每日COVID-19要闻：新州 “半人马”变种感染人数上升 卫生部门密切监测

澳大利亚每日COVID-19要闻（9月22日）：新州 “半人马”变种感染人数上升，如今卫生部门正密切监测。

NSW CORONAVIRUS COVID19

NSW Health said early evidence suggests infections from BA.2.75 are rising in the state. (file) Source: AAP / STEVEN SAPHORE/AAPIMAGE

要点
  • 数百万剂基于蛋白质的诺瓦瓦克斯（Novavax）新冠疫苗将过期；
  • 世卫组织：全球新冠死亡人数下降17%；
  • 维州取消在公共交通上戴口罩的规定。
新州卫生部表示正在密切监测Omicron的BA.2亚谱系，早期证据表明，该州感染BA.2.75人数在上升。

新州最新数据显示，BA.2.75感染人数占感染总数的17.5%，BA.5感染人数占通过核酸检测呈阳总数的76%。

过去三周，新州感染BA.2.75的人数一直增加，但其他亚变种的感染人数在下降。

Advertisement
一些研究表明，被称为“Centaurus（半人马）”的BA.2.75比BA.5的传染性更强，可以逃避所有治疗所产生的免疫。

总体而言，新州感染BA.5和BA.4的人数正在下降。

过去一周，因新冠住院和接受重症监护的病例数也有所下降。
维州已加入澳大利亚其他州的行列，取消在公共交通工具上佩戴口罩的要求。

从今天（周四）晚上11时59分起，政府不再要求维州居民在公共汽车、火车、出租车、拼车服务和旅游车辆上佩戴口罩。

澳大利亚国立大学的新研究表明，更严厉的封锁对心理健康和福祉的影响比新冠病例数量的增加更大。

据《悉尼先驱晨报》和《时代报》报道，数百万剂基于蛋白质的诺瓦瓦克斯新冠疫苗即将过期。

在交付给澳大利亚的1330万剂诺瓦瓦克斯疫苗中，迄今为止只有21万剂被使用。

全球新冠新增病例数保持稳定。世界卫生组织在其最新报告中称，在截至9月18日的一周内，新冠死亡人数下降了17%。

日本、美国、韩国、俄罗斯和中国报告的每周新冠病例数最多。

阅读以您的语言发布的
COVID-19 疫苗信息。


各州及领地的长期新冠（Long COVID，又称新冠后遗症）专门诊所：

查看各州和领地COVID-19检测点：

若您快速抗原测试呈阳性，可在此登记：

在您前往海外之前，
查询最新的旅行要求和建议。


阅读以您的语言发布的新冠新闻和信息。

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

READ MORE

Optus遭受重大网络攻击 百万客户数据恐已泄露

女王哀悼日：全澳缅怀伊丽莎白二世女王的勤勉一生

海外移民回归促进澳洲人口增长 各州和领地情况如何？

SBS将推出两档全新美食节目《Guillaume’s Paris》和《Dishing It Up》

皇家委员会下周开始调查Centrelink自动追债丑闻

塔州近200头鲸搁浅死亡 救援工作仍在进行中

LISTEN TO
澳大利亚礼仪须知 image

礼仪被认为是一种风俗习惯，在不同的社会，文化或特定的社交和专业圈子，对于礼貌的行为有不同的定义。 那么，在澳大利亚的社交礼仪中，我们该如何表现得恰如其分？ （点击图片收听完整报道）

SBS Chinese

20/09/202209:02
分享
Published 22 September 2022 at 3:54pm, updated 38 minutes ago at 4:05pm
Source: SBS