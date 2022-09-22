澳大利亚每日COVID-19要闻：新州 “半人马”变种感染人数上升 卫生部门密切监测

要点 数百万剂基于蛋白质的诺瓦瓦克斯（Novavax）新冠疫苗将过期；

世卫组织：全球新冠死亡人数下降17%；

维州取消在公共交通上戴口罩的规定。

新州卫生部表示正在密切监测Omicron的BA.2亚谱系，早期证据表明，该州感染BA.2.75人数在上升。





新州最新数据显示，BA.2.75感染人数占感染总数的17.5%，BA.5感染人数占通过核酸检测呈阳总数的76%。





过去三周，新州感染BA.2.75的人数一直增加，但其他亚变种的感染人数在下降。





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一些研究表明，被称为“Centaurus（半人马）”的BA.2.75比BA.5的传染性更强，可以逃避所有治疗所产生的免疫。





总体而言，新州感染BA.5和BA.4的人数正在下降。





过去一周，因新冠住院和接受重症监护的病例数也有所下降。



维州已加入澳大利亚其他州的行列，取消在公共交通工具上佩戴口罩的要求。





从今天（周四）晚上11时59分起，政府不再要求维州居民在公共汽车、火车、出租车、拼车服务和旅游车辆上佩戴口罩。





澳大利亚国立大学的新研究表明，更严厉的封锁对心理健康和福祉的影响比新冠病例数量的增加更大。





据《悉尼先驱晨报》和《时代报》报道，数百万剂基于蛋白质的诺瓦瓦克斯新冠疫苗即将过期。





在交付给澳大利亚的1330万剂诺瓦瓦克斯疫苗中，迄今为止只有21万剂被使用。





全球新冠新增病例数保持稳定。世界卫生组织在其最新报告中称，在截至9月18日的一周内，新冠死亡人数下降了17%。





日本、美国、韩国、俄罗斯和中国报告的每周新冠病例数最多。





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