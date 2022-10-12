SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月13日）Play12:55SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.75MB)Published 13 October 2022 at 8:22amBy Olivia Yuan, Jason Liu, Cindy XiePresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 13 October 2022 at 8:22amBy Olivia Yuan, Jason Liu, Cindy XiePresented by Olivia YuanSource: SBS联邦政府计划在廉政法案中保护记者和举报人；洪水威胁增加 塔州、维州、新州发布恶劣天气警告；北约成员同意增强乌克兰的防空能力；Advertisement32名所罗门群岛警察赴中国接受培训。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE招聘广告数量自8月份下降5.2%泽连斯基呼吁七国集团提供更多支持分享Latest podcast episodes泽连斯基呼吁七国集团提供更多支持SBS晚新闻（2022年10月12日）【心理茶室】华人有哪些独特心理挑战？华人真的更不愿看“心理医生”吗？你经历过工作场所倦怠吗？