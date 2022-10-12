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SBS早新闻（10月13日）

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Published 13 October 2022 at 8:22am
By Olivia Yuan, Jason Liu, Cindy Xie
Presented by Olivia Yuan
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Published 13 October 2022 at 8:22am
By Olivia Yuan, Jason Liu, Cindy Xie
Presented by Olivia Yuan
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联邦政府计划在廉政法案中保护记者和举报人；

洪水威胁增加 塔州、维州、新州发布恶劣天气警告；

北约成员同意增强乌克兰的防空能力；

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