SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月26日）Play12:40SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.6MB)Published 26 December 2022 at 9:22amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 26 December 2022 at 9:22amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS南澳州准备迎接墨雷河洪峰；维州发布严重高温警告；中国面临新冠感染高峰；暴风雪袭击纽约州，超10万家庭停电。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE墨雷河今天预计达洪峰 南澳民众被警告准备撤离NASA宣布洞察号火星探测器电力耗尽 结束探索任务分享Latest podcast episodes【养生讲坛】节假日“暴饮暴食”伤身 有没有补偿办法？澳大利亚国际汇出款疫情后暴跌再次敦促政府批准早产儿父母获得延长的带薪育儿假NASA宣布洞察号火星探测器电力耗尽 结束探索任务