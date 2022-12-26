SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月27日）Play14:56SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.67MB)Published 27 December 2022 at 9:20amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 27 December 2022 at 9:20amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS澳大利亚购物者在节礼日创消费纪录；夏季热浪将在南部地区达到峰值；中国1月8日起停止要求入境旅客隔离；台湾称，过去24小时71架中国飞机进入其防空区。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳大利亚购物者节礼日创下消费纪录：你淘到便宜货了吗？中国将从1月8日起停止要求入境旅客接受隔离为何很多乌克兰人今年提前庆祝圣诞节？【澳洲父母移民】刘瑶博士：“我的母亲一年就拿到了永居”分享Latest podcast episodes圣诞蛋糕等于“老外的春卷”？为何很多乌克兰人今年提前庆祝圣诞节？【澳洲父母移民】刘瑶博士：“我的母亲一年就拿到了永居”【国际新闻】“儿童将开始死亡”：非政府组织回应塔利班禁止女性在NGO工作