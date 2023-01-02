SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（1月3日）Play14:40SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.43MB)Published 3 January 2023 at 9:23amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 3 January 2023 at 9:23amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS卫生部长回应要求中国旅客新冠阴性证明的决定；昆州去年的交通事故死亡人数居全国首位；澳州迎来一轮疫情后婴儿潮；乌克兰总统称，其军队再击落20个空中目标。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【观点】澳新移民女性创业者依然面临双重弱势身份？新数据显示：昆州道路比新州和维州更致命澳大利亚将对中国入境旅客提出强制新冠检测要求分享Latest podcast episodes华人梁家源通过镜头体验澳洲圣诞节庆活动【观点】澳新移民女性创业者依然面临双重弱势身份？【安居澳洲】在澳大利亚如何叫救护车？SBS晚新闻（2023年1月2日）