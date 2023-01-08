SBS早新闻（1月9日）

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Published 9 January 2023 at 9:20am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

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Published 9 January 2023 at 9:20am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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反对党敦促总理推动与美国的潜艇项目；
西澳州开展洪灾恢复工作，当局评估洪水损失；
日本与美、英、澳举行联合军演；
中国江西发生重大交通事故，至少19人死亡。

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