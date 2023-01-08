SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（1月9日）Play14:02SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.85MB)Published 9 January 2023 at 9:20amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 9 January 2023 at 9:20amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS反对党敦促总理推动与美国的潜艇项目；西澳州开展洪灾恢复工作，当局评估洪水损失；日本与美、英、澳举行联合军演；中国江西发生重大交通事故，至少19人死亡。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“相约今宵2023澳洲春晚”即将闪亮登场走进悉尼龙舟竞渡世界：从11岁到89岁 澳洲逾三千桨手的速度与激情分享Latest podcast episodes【消费热线】礼品退换货需要注意哪些事项？过年聚会吃喝多 食物过敏要小心“相约今宵2023澳洲春晚”即将闪亮登场美国参议员警告无效？澳总理称核潜艇交易稳步推进