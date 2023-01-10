SBS早新闻（1月11日）

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Published 11 January 2023 at 9:03am, updated an hour ago at 9:06am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

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Published 11 January 2023 at 9:03am, updated an hour ago at 9:06am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
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中国对韩国、日本旅行者实施报复性入境限制；

新州当局警告 准备应对全国性洪水状况；

美加领导人举行双边会谈 强调供应链对国家安全的重要性；

秘鲁爆发抗议 导致17人死亡。

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