SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（1月11日）Play13:49SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.64MB)Published 11 January 2023 at 9:03am, updated an hour ago at 9:06amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 11 January 2023 at 9:03am, updated an hour ago at 9:06amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS中国对韩国、日本旅行者实施报复性入境限制；新州当局警告 准备应对全国性洪水状况；美加领导人举行双边会谈 强调供应链对国家安全的重要性；秘鲁爆发抗议 导致17人死亡。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE中国暂停签发日韩公民赴华签证报告呼吁增加偏远地区移民 应对劳动力短缺和人口下降分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年1月10日）报告呼吁增加偏远地区移民 应对劳动力短缺和人口下降【现场说法】未经邀请进入他人院落属于非法入侵吗？SBS早新闻（1月10日）