SBS早新闻（1月12日）

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Published 12 January 2023 at 8:57am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
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Published 12 January 2023 at 8:57am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
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总理将访问巴布亚新几内亚 重点是双边安全协议；

新州卫生当局在蚊子中检测到致命脑炎病毒；

巴黎火车站发生刺杀事件 6人受伤；

乌干达宣布结束近四个月的埃博拉疫情。

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