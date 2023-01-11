SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（1月12日）Play14:51SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.6MB)Published 12 January 2023 at 8:57amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 12 January 2023 at 8:57amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS总理将访问巴布亚新几内亚 重点是双边安全协议；新州卫生当局在蚊子中检测到致命脑炎病毒；巴黎火车站发生刺杀事件 6人受伤；乌干达宣布结束近四个月的埃博拉疫情。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE11月份通胀率再次跳升 新房价格为主要推动因素杨紫琼获得金球奖最佳女主角，感慨一路走来艰辛历程分享Latest podcast episodes【华人移民故事】40岁转换人生跑道后的神奇十年【观点】原住民艺术品市场充斥赝品：“其艺术价值几乎为零”SBS晚新闻（2023年1月11日）澳大利亚抗生素严重短缺 “复活节前或将有所改善"