SBS早新闻（2月1日）Play12:27 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.4MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳中贸易和商务部长拟线上会谈，讨论关税制裁；新州俱乐部最高注册机构首席执行官被解雇；巴基斯坦清真寺爆炸案死亡人数上升至92人；法国第二次全国性大罢工给部分地区造成重大破坏。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE酒店预订网站因“营销手法”被警告 对你有何影响？“我们的心灵，我们的身份”：澳大利亚新文化政策关注原住民艺术澳法作出军事承诺 为乌克兰提供弹药多元文化最高机构批评“原住民之声”的反对者推动“分裂”对移民的认可分享Latest podcast episodes“大海捞针”：西澳矿业公司遗失的危险胶囊已被找到SBS普通话晚新闻（02/02/2023）健身课堂：Parkrun五公里跑的快乐和健康跑出希望与爱心：维州Run for the Kids慈善活动即将开始