SBS早新闻（2月15日）Play15:02 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.77MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳大利亚人道主义援助物资运往土耳其灾区；北领地全境恢复禁酒令，反对党批“政策倒退”；中国制摄像头和对讲机从联邦议员选区办公室移除；密歇根州立大学发生枪击案，3人身亡。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE中国造监控摄像头和对讲机从联邦议员选区办公室被移除印度裔前南卡州长尼基·海莉宣布参加2024美国总统大选这位生长在前苏联的咖啡店主 现在雇佣着逃离战争的乌克兰难民分享Latest podcast episodes电子烟是否对您有害？专家是这样说的SBS晚新闻（2023年2月14日）这位生长在前苏联的咖啡店主 现在雇佣着逃离战争的乌克兰难民【现场说法】留学生租房难 租客认为涨租不合理怎么办？