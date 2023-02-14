这位生长在前苏联的咖啡店主 现在雇佣着逃离战争的乌克兰难民

奥列格·苏图洛夫（Oleg Sutulov）正在密切关注他的悉尼咖啡馆的员工。





这家拥有40个座位的咖啡馆位于Waitara，以一个传统的乌克兰民间故事——妖精玛卡（Mavka）命名。





去年年底开业时，咖啡馆有一个非常重要的任务。





“我们开始只雇用乌克兰难民来做工作，因为我们认为没有人比乌克兰人更会做乌克兰食品。”他说。





苏图洛夫雇用了六个员工，这六人回应了他在社交媒体上的发布广告。





所有这些人都是在战争开始后逃离乌克兰，在2022年期间抵达澳大利亚的。他们身上只有少量物品，钱就更少了。





“这真的很困难。这是文化冲击......你需要钱，需要某种经济支持。他们在这里挣扎。澳大利亚是一个幸运的国家，但是一个非常昂贵的国家。因此，为了有一个体面的生活，你需要在一段时间内有一份好的工作。”









在妖精玛卡的团队里，有一名叫马克西姆·科布扎尔（Maksym Kobzar）的咖啡师。





去年5月，这位26岁的年轻人和他的姐妹一起逃离基辅，但对他俄罗斯炮击的记忆依然清晰。





“最初的几天，我们只是躲在地下室，有导弹袭击，所以很危险，但我们的父母决定，如果我们在国外某个地方安全，那就好了。 我真的很感谢这样的机会，因为对于第一次在澳大利亚境内找到一些工作来获得经验真的很困难。所以是的，我非常感激。我喜欢这个社区。”





苏图洛夫了解在新土地上适应生活的艰辛。





18年前，他与妻子奥克萨娜（Oksana）经由以色列来到这里。他仍然是一名IT承包商，同时开始了生意。





当乌克兰还是前苏联的一部分时，苏图洛夫出生在基辅。他从小就说俄语，并成为了共产主义者。





“我是那里的青年共产主义组织自豪的成员，戴着红领巾，四处游行。你知道，我们真的不知道什么，因为我们是真正的封闭社会，我们为我们的国家感到骄傲，因为我们不知道其他事情。我们认为我们在做正确的事情。我们被教导说，坏的资本家正试图摧毁我们。”





1991年苏联解体后，乌克兰重新获得了独立。





而像苏图洛夫这样的许多人则被迫适应新生活。





“国家开始开放后，我们开始获得越来越多的信息。我在军队中服役，因为在苏联，每，个人都必须在军队中服役。我是一个音乐家。所以我很幸运，没有去参加正规军。我在管弦乐队服务，因为苏联每个城市都有一个管弦乐队。我学习了15年的音乐，我得到了基辅音乐学院的学位。这是我生命中的一大块，在某种程度上，我打算从事音乐事业，但后来，苏联的解体确实改变了一切。很多人失去了他们的工作，他们的收入，他们的前景，我们不得不把在苏联的一些东西，带到波兰或邻国，只是卖掉它，因为它在苏联是如此便宜。你在那里卖掉它，然后你把硬通货带回来。而且，相信我，教授、教师、高素质的人都在这样做，因为没有其他办法生存。”





被改变的不仅仅是乌克兰的经济。





“这不是一蹴而就的，这是一个过程。生活在苏维埃乌克兰，说乌克兰语实际上是很尴尬的。他们把这种感觉放在你身上，因为，如果你说乌克兰语，'啊，你来自乡村，你不是来自城市，你可能没有受过良好的教育'。然后，如果你足够聪明，你就会意识到你生活在一个什么样的国家，它在自由方面是多么糟糕。而且，我当时真的很讨厌它。因为你知道，年轻人，我们想要自由。我们热爱自由。所以我真的在寻找方法，逃到某个地方，试图体验他们为我们建立的边界之外的生活。”





苏图洛夫于2005年移民到澳大利亚，仍然能说流利的俄语。





然而，当战争爆发时，他做出了一个选择，并在一年后坚持了下来——他不再说俄语。





苏图洛夫说，在澳大利亚，通过食物分享他的文化，是一种让人们提高对乌克兰争取自由的斗争的认识的方式。





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