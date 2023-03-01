SBS早新闻（3月2日）Play13:20 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.21MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。G20峰会在印度举行 俄乌战争是讨论焦点澳大利亚通货膨胀率下降至7.4%希腊发生火车相撞事故 至少36人死亡世界原子能机构在伊朗发现高浓缩铀颗粒欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORESBS Audio 将在广播节目中增加四种新的语言服务15分钟城市：便民计划如何被一些人视为控制大众行动的阴谋？香港政府五大因素全面解除“口罩令”分享Latest podcast episodes投票畅谈：新州大选将至 如何登记投票、如何成为官方临时工作人员？您有没有患骨质疏松的风险？华人学者新研究教您轻松识别这位有华人和原住民背景的北领地部长是如何看待原住民之声公投的？SBS晚新闻（2023年3月1日）