SBS早新闻（3月27日）Play14:50 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.59MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。南澳州将原住民话语权入宪；柯民思成为新州第47任州长；美国密西西比州遭遇龙卷风；台湾宣布与洪都拉斯断交。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“一国两时”：黎巴嫩因夏令时争议导致时区混乱工党在新州选举中获胜 柯民思誓言带领新州迎接“新开始”《这是我们》摄影展：老年亚裔移民用镜头讲述自己的故事南澳确诊自2019年来首例麻诊病例分享Latest podcast episodes工党完成对澳洲大陆各州政府的“一网打尽”如何应对语言发育迟缓【澳洲福利】Centrelink调整福利金 哪些补助上调？澳洲黑市母乳价格被爆炒，正规母乳银行如何找