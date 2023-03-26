SBS早新闻（3月27日）

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。

南澳州将原住民话语权入宪；
柯民思成为新州第47任州长；
美国密西西比州遭遇龙卷风；
台湾宣布与洪都拉斯断交。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

“一国两时”：黎巴嫩因夏令时争议导致时区混乱

工党在新州选举中获胜 柯民思誓言带领新州迎接“新开始”

《这是我们》摄影展：老年亚裔移民用镜头讲述自己的故事

南澳确诊自2019年来首例麻诊病例

分享

Latest podcast episodes

LABOR ELECTION FUNCTION

工党完成对澳洲大陆各州政府的“一网打尽”

Learning languages

如何应对语言发育迟缓

Centrelink deliver social security payments services to Australian

【澳洲福利】Centrelink调整福利金 哪些补助上调？

breastfeed

澳洲黑市母乳价格被爆炒，正规母乳银行如何找