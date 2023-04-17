SBS早新闻（4月18日）Play12:15 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.21MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。前总理质疑外交部长工作缺乏政策雄心；新南威尔士州面临70亿澳元预算资金缺口；澳大利亚民众在诈骗中损失约31亿澳元；英国首相被指利益申报不实而受到调查。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE前总理质疑工党带领的外交部工作缺乏政策野心吴子嘉：中国以经贸活动推动政治外交能走多远(二）澳大利亚外长黄英贤：和平解决两岸问题 勿以武力威胁墨尔本东南区一司机疑似故意撞击一骑行者后逃逸分享Latest podcast episodes小生意者在疫情绽放的生命力 《口罩》讲述华人故事“家门口”的罕见日全食如何安全观测？怎么拍出“大片”？专家支招【现场说法】来澳旅游父子不幸溺亡 如何判定相关方是否存在过失？吴子嘉：中国以经贸活动推动政治外交能走多远(二）