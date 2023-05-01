SBS早新闻（5月2日）Play13:09 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.03MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。总理证实查尔斯国王已收到访澳邀请；博彩业改革倡导者呼吁联邦政府建立特别危害解决部门；联邦政府宣布将实施对一类电子烟产品的进口禁令；欧亚两州工人举行示威集会纪念五一劳动节，表达不满。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE博彩业改革倡导者呼吁联邦政府建立特别危害解决部门知名电视节目《Master Chef》主持人突然去世，享年46岁五一长假 中国游客出行破纪录短信诈骗“剧本”越来越逼真 如何预防短信诈骗？分享Latest podcast episodes慈善机构Turbans 4 Australia将食品救助扩展到墨尔本从澳洲大众“淘宝店”开始认识救世军SBS晚新闻（2023年5月1日）短信诈骗“剧本”越来越逼真 如何预防短信诈骗？