SBS早新闻（5月31日）Play16:01 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.66MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。西澳副州长有望成为该州新任领导人；南澳修改抗议示威法律，引发民众反对；联合国援助苏丹的1.7万公吨粮食因因抢劫而丢失；日本法院认定“禁止同性婚姻”违反宪法。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE95岁克莱尔·诺兰去世后，新州警员将配备新型泰森枪【观点】麦高文“激流勇退” 卸任也为新州长选举铺路朝鲜将于六月发射军事侦察卫星，日本防卫省高度戒备“尊重孩子的意愿” 9年级华裔学生入围新州中学年度协奏曲决赛分享Latest podcast episodes【闲话澳洲】住房除虫“保卫战”【观点】麦高文“激流勇退” 卸任也为新州长选举铺路朝鲜将于六月发射军事侦察卫星，日本防卫省高度戒备普华永道泄露政府税收机密，国库部表态