经过初赛和半决赛的激烈角逐，2023年新南威尔士州中学协奏曲比赛（2023 NSW Secondary Schools Concerto Competition）的六位个人决赛选手和多人组获奖者将在6月25日星期日的这一著名的年度活动一起演奏他们选定的协奏曲，争夺重要奖项及潜在的专业发展机会。





2023年是Ku-ring-gai爱乐乐团（KPO）举办新南威尔士州中学协奏曲比赛的第39年。它向新南威尔士州和澳大利亚首都领地的7-12年级的中学生开放，今年的活动吸引了100多名参赛者。





决赛选手将与艺术总监Paul Terracini指挥的Ku-ring-gai爱乐乐团一起演奏协奏曲。澳大利亚音乐界的著名评委将对比赛进行评分，包括著名的前SSO首席圆号演奏家Robert Johnson和澳大利亚国际小提琴明星（为前KPO独奏者）Emily Sun。





该比赛被广泛认为是选手们通往国内和国际音乐舞台的进身之阶，自1984年以来每年举行一次，为年轻音乐家提供了宝贵的表演机会，以展示他们的才华并与乐团合作。历届获奖者名单中不乏音乐界的知名人士，如Amy Dickson, Natalie Chee, Grace Clifford, Simon Tedeschi和Anna da Silva Chen。





今年的个人决赛选手中包括Meriden中学的九年级学生Sharon Zhao。Sharon在悉尼的各种比赛和音乐节中获得了不少奖项。她在2021年和2022年被澳大利亚室内乐团学院和澳大利亚青年管弦乐团国家音乐营录取。2020年，她以优异的成绩获得了AMusA文凭，并在2022年以优异的成绩获得了LMusA文凭。今年3月，Sharon被邀请在2023年的AMEB文凭颁奖典礼上作为特邀优秀毕业生进行表演。





Sharon为什么选择让·西贝柳斯的d小调小提琴协奏曲（作品47号）作为参加决赛的作品？在Sharon学琴碰到难点时，她的妈妈Laura是怎么做的呢？请您点击收听详细的采访内容。



LISTEN TO “尊重孩子的意愿” 9年级华裔学生入围新州中学年度协奏曲决赛 SBS Chinese 30/05/2023 11:58 Play

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