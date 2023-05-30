“西式中餐”大比拼：网友盛赞澳大利亚中餐胜过英美加

美国新闻网站BuzzFeed日前在美食版撰文，列出一系列分别在英国、美国、澳大利亚和加拿大的中餐厅菜单内较常见的“地道”菜品，由网民投票选出心仪菜肴。





为免引起争议，文章已事先声明，这些中餐厅常见菜肴并非传统或正宗中餐，也可能不仅在一个国家见到。





第一道是小菜。英国中餐厅最常供应的是“虾片”，美国为“鸡蛋卷”，澳大利亚为“春卷”，加拿大则是“饺子”。





结果“春卷”以超过1万票，大幅领先其余三国各有的三四千票，获得超过四成半网友的青睐。



澳大利亚几乎每间中餐厅都有售的“春卷”是最多网友喜爱的小食。 Credit: BuzzFeed 第二道是主菜，分别是英国的“咕咾肉”，美国的“宫保鸡丁”，澳大利亚的“蜜糖鸡”和加拿大的“姜葱牛肉”。





结果又是澳大利亚代表获得超过9000票居首。





第三道为饭食，澳大利亚的“特别炒饭”虽然仍有39%网友支持，但被英国的“蛋炒饭”和美国的“扬州炒饭”收窄优势。





到第四道面食，英国的“炒面”（Chow Mein）凭借33%得票击败澳大利亚的“星洲炒米”、美国的“捞面”（Lo Mein）和加拿大“干炒牛河”，荣登榜首。





“净云吞”则在第五道汤类以35%支持度为美国斩获头奖，而加拿大以“火锅”紧随其后。





澳大利亚的“蛋花汤”和英国的“酸辣汤”，受欢迎程度仅为前两者的一半。



网友对四国在饭食和面食方面的偏好较为接近。 Credit: BuzzFeed 小菜方面，颇为西方人熟悉的“点心”，作为澳大利亚代表再次以逾四成得票独占鳌头，其次为美国的“炸云吞”及英国的“虾多士”，加拿大则是“干煸四季豆”。





对于酱料，美国的“酸甜酱”和加拿大的“海鲜酱”则颇受青睐，澳大利亚的“蚝油”和英国的“咖喱酱”败下阵来。





令人意外的是，澳大利亚的“炸雪糕”以58%支持度问鼎甜品类，加拿大的“红豆沙”只有可怜的3%。





最后的“非常规菜肴”名单，澳大利亚的“片皮鸭”以48%得票被网友奉为经典，英国的“椒盐薯条”和美国的“左宗棠鸡”不相上下，加拿大的“咸蛋黄蟹”敬陪末座。



澳大利亚的“炸雪糕”大受网友欢迎。 Credit: BuzzFeed 投票引起了网友的热烈反响，有网友表示“看完想吃中餐了”。





而对于澳式中餐大受欢迎，一位网友留言说：“哈哈，很高兴我住在澳大利亚。”有英国网友表示，除了椒盐薯条外，全部投票给了非英国选项：“感觉其他国家的中餐更好吃。”





不过，也有不少来自英国和美国的网友质疑，上面列出的澳大利亚中餐菜肴大部分在当地中餐厅都很常见，怀疑编辑是澳大利亚人。





有加州网友表示，当地中餐厅常见文章内归类于英国的“炒面”，反而没见过归类美国的“捞面”。一位英国网友说从未见过中餐厅甜品有“芒果布丁”。





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