SBS早新闻（6月19日）Play13:16 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.15MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。联邦议会将复会 大卫·范在参议院的去留悬而未决新数据显示 澳大利亚就业增长超过其他国家美国国务卿布林肯抵达北京 开始对中国的访问数百名移民在希腊海岸溺亡欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE巴基斯坦当局为希腊海岸沉船事件溺亡的300名巴基斯坦人举行全国哀悼关注青少年运动员脑震荡：研究倡导个性化治疗方案拜登希望与习近平会面分享Latest podcast episodes美国富人追捧的“换血变年轻”疗法澳洲有没有？“每周卖出500多颗”：马来风味手工粽端午热销关注青少年运动员脑震荡：研究倡导个性化治疗方案SBS早新闻（2023年6月18日）