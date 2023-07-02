SBS早新闻（7月3日）Play14:16 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.06MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。联邦政府任命新太平洋特使；政府预计将实现190亿澳元盈余；临时签证家暴受害者将获更大支持；北京举行世界和平论坛，呼吁和平。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE原住民国家认可仪式普通话版本澳大利亚大麻合法化辩论：专家呼吁大麻非刑罪化新财年新气象：国家反腐败委员会正式开始运作警察射杀青年引发法国持续骚乱 超过600人被捕新财年首日 两项政府补贴开始实施分享Latest podcast episodes【生活相对论】“此心安处是吾乡” 什么让您从新移民变成了老移民？澳大利亚大麻合法化辩论：专家呼吁大麻非刑罪化SBS早新闻（2023年7月1日）SBS晚新闻（2023年6月30日）