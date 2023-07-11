SBS早新闻（7月12日）Play14:41 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.44MB) 澳洲和欧盟未能完成计划中的自由贸易协定谈判；民运人士周文钦在越南服刑四年后返回悉尼；北约表示已缩短乌克兰加入的进程；尼泊尔一直升机坠毁，六人丧生。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE对机器人追债计划发起集体诉讼的律师事务所正考虑新的赔偿要求澳总理押后访华 政府将先任命下任澳驻华大使逍遥与焦虑皆因“不确定性” 数字游牧究竟能否掀起工作革命？【现场说法】还不起房贷会面临哪些法律问题？2019年新西兰怀特岛火山喷发导致游客伤亡 三兄弟面临指控土耳其终让步 瑞典距加入北约又进一步分享Latest podcast episodes逍遥与焦虑皆因“不确定性” 数字游牧究竟能否掀起工作革命？【现场说法】还不起房贷会面临哪些法律问题？本月起托儿补贴增加 但实际花费却不一定减少【安居澳洲】州际搬家有什么要求？