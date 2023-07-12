SBS早新闻（7月13日）Play14:22 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.15MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳大利亚将再向乌克兰捐赠30辆军用装甲车澳储行改革 经济学家称或将致更大利率波动所罗门群岛与中国再签警务协议欧盟通过有争议的环境法案欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“这是个真实的威胁”：澳参议院委员会就社交媒体进行外国干涉举行听证会【SBS新闻快报】神经外科医生张正贤被裁定专业行为不合格【SBS新闻快报】RBA行长任期即将结束 内阁将很快讨论继任人选分享Latest podcast episodes“这是个真实的威胁”：澳参议院委员会就社交媒体进行外国干涉举行听证会SBS普通话晚新闻（12/07/2023）澳洲103岁独居老人：在我心中我还年轻【SBS新闻快报】RBA行长任期即将结束 内阁将很快讨论继任人选