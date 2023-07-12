“这是个真实的威胁”：澳参议院委员会就社交媒体进行外国干涉举行听证会

澳大利亚影子内政部长和网络安全部长詹姆斯·帕特森（James Paterson）表示，这不是一个理论上的威胁，而是一个真实的威胁。





帕特森参议员说：“威权国家，特别是俄罗斯和中国，已试图武器化位于西方国家的社交媒体平台总部，通过注入大量的虚假信息并武器化他们的算法，试图干预我们的选举，像TikTok和微信这样总部位于威权国家的社交媒体平台，存在宣传泛滥的问题，并对包括澳大利亚公民在内的西方公民进行大规模数据收集。”





负责反外国干涉代理的澳大利亚内政事务部首席助理秘书萨莉·菲佛（Sally Pfeiffer）说，有一些些社区相对来说更容易受到外国干涉：”在与社区方面，有些社区怀疑受到外国干涉的报告肯定有所增加。我们与这些社区密切合作，并将加强与这些社区的接触，以便在发现这些事件时做出响应。目前我不想具体评论任何特定的社区，因为它可能对该社区产生影响。”



READ MORE 外国干涉：澳洲社群不敢表达政见

该草案旨在为澳大利亚通信和媒体管理局提供更大的权力，迫使社交媒体公司保留记录并在被要求时交出记录，在传播错误信息时能对其进行处罚。





Meta澳大利亚和新西兰政策总监Mia Garlick表示，其公司一直在努力阻止可能试图干预民主国家的“"协同不真实行为"。这个行为通常指的是一群人或组织在社交媒体平台上通过协同合作进行欺骗、误导或操纵信息的行为。





“外国干涉可以采取多种形式，包括网络间谍活动、欺骗性影响、运营以及出于经济动机的不真实行为。这些威胁可能会加剧 在选举、治理和公民话语的完整性方面，破坏社区对民主的信心。在 Meta，我们致力于打击外国对我们服务的干扰，并通过三个主要策略来实现这一目标。因此，首先，我们构建了自动化防御，利用机器学习来检测和阻止不良行为者。例如，我们的系统每天发现并阻止数百万个虚假帐户。”Mia Garlick说。





TikTok澳大利亚公共政策经理Ella Woods-Joyce告诉委员会，如果当局要求将个人数据存储在该应用程序上将违反中国的国家安全法，但拒绝解释这一说法的法律依据。



READ MORE 【正在行动】国家安全、外国干涉再成联邦大选前焦点话题，你怎么看？

微信也被邀请与会提供证据，但微信没有出席。





皇家墨尔本理工大学传媒学教授于海清接受SBS中文新闻采访时说：“把一个以语言为主体的社交平台和国际社交媒体放在一起感觉到不伦不类，如果我是wechat我也会觉得为什么是我。我不认为他们的目的是禁，他们的目的是制造舆论，反中国或者中国威胁论已经很长时间了，微信只是一个棋子或者是噱头。”





该参议院委员会将于8月1日提交其最终报告。



