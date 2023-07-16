SBS早新闻（7月17日）Play13:44 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.58MB) 国库部长对跨国征税制度改革持乐观态度；新州考虑对家庭暴力实施更严厉的处罚；南澳州租房方案改革将更加保护租客；俄罗斯称已准备好对乌克兰使用集束弹药。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE解惑：新州精英中学入学今年选拔有何不同？应该做什么准备？后疫情时代 居家办公是否即将成为过去？澳大利亚癌症理事会：阿斯巴甜致癌不应引起恐慌CPTPP将开会审理中国和台湾的加入申请分享Latest podcast episodes【SBS新闻快报】墨尔本机场今晨安检问题导致重大延误【生活相对论】全职做子女，爸妈给工资：全职子女“出圈”的背后有何深层原因？解惑：新州精英中学入学今年选拔有何不同？应该做什么准备？后疫情时代 居家办公是否即将成为过去？