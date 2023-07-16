后疫情时代 居家办公是否即将成为过去？

对于许多办公室职员来说，新冠疫情封锁后，传统的五天工作周尚未完全恢复。





“我在办公室办公三天，在家办公两天......我认为很快就会变成在办公室办公五天。我刚开始工作，所以我更愿意更经常地去办公室，但我也希望能有居家办公的选择，这是毋庸置疑的”。





但是，澳洲许多城市的企业正在努力让雇员重返办公室办公。





联邦银行就是其中之一。该银行已通知员工，从7月17日周一开始，办公室办公时间必须达到50%。





代表银行员工的金融部门工会已将此事提交给公平工作委员会审理。





工会的温迪·斯特里茨（Wendy Streets）表示，这对已经习惯居家办公的员工来说是一笔高昂的成本。





“因此，当被迫回到办公室办公时，许多员工不得不花费更多的时间和金钱去上下班，这只会给我们的成员们带来另一种的压力，另一种经济压力，我们有成员说，说这可能会击垮他们。这实际上会花费他们所有的闲钱。当在家可以高效办公时，为什么我必须这样做?”





联邦银行正在为这一决定辩护，在一份声明中，联邦银行表示，这种做法让大多数员工都能享受到实体工作空间的好处和远程工作的优势。





相比之下，在新的企业协议下，澳大利亚国民银行已同意允许某些职位完全远程办公，并在四年内加薪17.5%。





尽管许多人都在享受远程工作安排带来的节省，但由于对办公空间的需求减少，中央商业区的顾客变少，其他行业的经济因此受到了影响。





咖啡馆老板戴维·蒙托亚 (David Montoya) 表示，虽然自疫情以来生意有所好转，但员工居家办公开始影响到他的日常经营。





“对我们来说情况好多了，但周一和周五确实是不少人决定居家办公日子，所以这两天有点难熬。但是，其他任何一天——周二、周三、周四都非常好”。





全球商业地产集团JLL的数据显示，悉尼和墨尔本中央商务区的商业租赁面积已升至12个月来新高。





截至六月的三个月里，这两个城市写字楼的空置率均有所上升。





社区和公共部门联盟此前达成一项协议，允许员工永久居家办公，除非有明确的商业原因不能这样做。然而，这一协议可能会让情况变得更糟。





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