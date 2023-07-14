澳洲本周两儿童死于流感 为何澳人没有尽快接种流感疫苗？

要点： 本周已有两名儿童因感染流感死亡，同时有 1230 多人因此入院；

今年的流感疫苗接种率有所下降，专家呼吁大众尽早注射疫苗；

有专家表示，疫苗接种率较低可能是由于“疫苗疲劳”所致。

本周两名儿童死于流感，澳大利亚当局再度呼吁民众，应尽快接种流感疫苗。





继本周二（7月11日）新州中央海岸一名学生死于流感后，星期三（7月12日）于昆州阳光海岸，又有一名 11 岁女童同样因染流感死亡。就在几天前，卫生部门的官员曾呼吁社区大众接种疫苗。





这两名儿童被证实感染乙型流感。





目前当局接获通报的流感感染病例和住院数字都较去年上升，与此同时，疫苗的接种率却较往年低。



流感是什么？有什么症状？

国家免疫研究和监测中心副主任比尔德（Frank Beard）教授表示，流感是由病毒引起的感染。



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比尔德说，流感有两种主要类型——甲型和乙型，症状包括高烧、喉咙痛、鼻塞、疼痛和疲倦。





他解释：“虽然有不少其他病毒都可引致类似的症状，但往往不会像流感那么严重。流感还会引致肺炎、心肌炎、神经系统炎症等并发症。”





此外，昆士兰大学的病毒学家索特（Kirsty Short）博士指出，两种流感之间存在明显差异。





她说：“乙型流感只有两种谱系，但甲型流感病毒的种类数量就多得多。”





索特表示：“从疫情的角度来看，我们并不太担心乙型流感，因为它非从动物传播到人类，只属于能于人类中互相传播的病毒。”



流感是否会对儿童造成严重病情？

根据国家法定疾病监测系统的数据，截至 6 月 25 日，澳大利亚有 1236 人因流感入院，并有107 人不幸死亡。





数据又显示，5至9岁儿童的流感发病率最高，其次是0至4岁的幼童、再次则是10至14岁青少年儿童。





在各医院入院的确诊流感患者中，约有 69% 是 16 岁以下的青少年儿童。





上周，新州医院急症室录得的流感类病患者增加了 37%，其中一半以上年龄同样在16岁以下。





自今年5月以来，新州已有16名儿童因流感引致的并发症而危及性命，包括严重的心脏、脑部和涉及肌肉的症状，需要送往三家主要医院的重症监护室留医。



儿童需要接种流感疫苗吗？

新州首席卫生官钱特（Kerry Chant）就流感的严重情况发出警告，特别呼吁年轻人加倍留意。





钱特又呼吁家长，应在新学期开学前为子女接种疫苗。





钱特指出：“从数据可见，今年流感病毒正在严重影响 5 至 16 岁的儿童，或就读中小学的学龄儿童。”





她说：“这在一定程度上与正在流行的乙型流感有关，这种类型往往对学龄儿童影响更大。”





国家免疫研究和监测中心的比尔德教授解释，儿童感染乙型流感的比例较高，或是由于他们较缺乏免疫力造成的。



NSW Chief Health Officer Dr Kerry Chant has urged people to get vaccinated for influenza. Source: AAP / Joel Carrett “去年并没有乙型流感病毒的传播，甚至在2020 年和 2021 年也没有过。 这令我们关注儿童的情况。”





比尔德指出：“这意味着儿童以前很可能并没接触过乙型流感。他们不像成年人群体般，在多年来已经历过各种感染（包括甲型和乙型流感）。同时成年人大多接种过疫苗，这也有助于增强免疫力。”





比尔德教授表示，流感应该被视为一种严重且可致命的疾病。





“流感可导致健康的成年人和健康儿童出现严重并发症，甚至死亡，这就是为什么我们建议大众应每年接种疫苗，因为流感是可致命的感染。”





“对于那些特别高危的群体，例如幼童、儿童、长者和本身有健康问题的人，我们强烈建议他们接种疫苗。”





“但我们也向所有民众推荐接种疫苗，因为流感绝对是一种严重的疾病。”



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为什么澳大利亚人不愿接种疫苗？

与去年3月至7月同期相比，今年接种流感疫苗的澳大利亚人减少了近 200 万。





根据澳大利亚免疫登记处的数据，在今年3月初至7月9日之间，有850万澳大利亚人接种了流感疫苗。





相比之下，去年同期有超过 1000万澳大利亚人接种了疫苗。





昆士兰大学的索特博士说，“疫苗疲劳”可能是导致接种人数下降的原因之一。





她说：“过去几年澳大利亚民众经历了很多事情，被要求接种大量疫苗和加强针，也许对大家而言，流感并不那么具有威胁性。”





“但每年接种疫苗确实很重要，因为疫苗每年都会有新发展。”





索特又强调，这对于5岁以下的幼童、长者和免疫功能较弱的人士尤其重要。





根据国家免疫计划，流感疫苗将免费提供予年龄为6个月以上的原住民和托雷斯海峡岛民、6个月至5岁以下的幼童、孕妇、65岁或以上长者，以及患有特定疾病的人士。





其他人士可在药房接种疫苗，价格将为 20 至 30澳元。





With the Australian Associated Press.





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