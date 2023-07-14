澳大利亚一种鸟类濒临灭绝 无人机或让情况更加糟糕

要点： 一项研究显示无人机正在威胁濒临灭绝的东部大杓鹬（eastern curlew）以及其他一些物种；

研究表明，无人机的干扰影响了东部大杓鹬的恢复能力；

当大杓鹬飞离时，其他物种也会受到影响而飞离，这凸显了制定针对鸟群影响的监管规定的必要性。

一些社交媒体用户为了追求惊艳的拍摄效果而使用无人机，这可能会将澳大利亚一种极度濒危鸟类进一步推向灭绝，同时也会干扰其他物种。





一项研究深入探讨了无人机对涉禽的影响，其中包括极度濒危的东部大杓鹬。这种鸟类因每年从俄罗斯和中国东北向澳大利亚迁徙的壮观景象而闻名。





这种长着弯曲大喙的鸟类抵达像布里斯班外的莫顿湾（Moreton Bay）这样的南部觅食场所时，往往会饥肠辘辘，需要在一万多公里的旅途后补充能量。





然而，昆士兰大学博士生候选人约书亚·威尔逊（Joshua Wilson）的研究表明，使用无人机可能会干扰该鸟类的能量补充能力。



他对莫顿湾12种涉禽对无人机的反应进行了测试，对于东方大杓鹬来说，测试结果尤其糟糕。仅仅在30年内，这种鸟类在全球的数量下降了80%。





威尔逊在该湾区进行了240次有关无人机接近混合种群的实验。





当无人机飞行高度低于60米时，所测试的12种鸟类都做出了反应。而在60米以上的区域，11种鸟类通常不受影响，飞离的概率不到20%。





唯一的例外是东方大杓鹬，即使无人机在120米的高空飞行，它也会飞离。



The eastern curlew has suffered an 80 per cent decline in its global population in just 30 years. Source: AAP / Duncan Usher

令人担忧的连锁效应

威尔逊还发现了一种连锁效应——当大杓鹬飞离时，其他物种也会跟随飞离。他表示，在任何新的监管措施中都必须考虑这种连锁效应。





他说：“这是非常重要的一点，因为通常当我们试图通过设置缓冲距离来管理干扰时，这些缓冲距离往往是基于每个物种的。”





“但干扰并不仅仅局限于单个物种，它会影响整个鸟群，其后果远远超出了鸟群中100只东方大杓鹬的范围。”





“目前来看，鸟群中的其他3000只涉禽也会受到影响。”





莫顿湾是世界上东方大杓鹬的主要栖息地之一，东方大杓鹬通常与其他一些物种混合栖息。



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该湾是海洋公园的一部分。因此，以包括使用无人机在内的任何方式干扰湿地鸟类，都属于违法行为。





但威尔逊表示，游客可能不了解无人机的干扰会对鸟类造成多么深远的影响。





他正在与昆士兰公园和野生动物服务处（Queensland Parks and Wildlife Service ）合作开展一项信息宣传活动，让游客了解这其中的风险。





东方大杓鹬是联邦政府试图在其濒危物种战略行动计划下优先拯救的物种之一。





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