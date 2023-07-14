澳洲一家廉价航空公司将取消部分航线 受影响的旅客该怎么做？

要点： 廉价航空公司Bonza在刚刚投运几个月后决定将取消五条航线；

其中一些航线将每周减少一个航班，其他一些航线将增加航班；

Bonza仍计划建立第三个基地并购买更多飞机。

澳大利亚廉价航空公司Bonza在投运不到六个月后遭遇一些问题，将取消一些低需求的航线。





这家总部位于阳光海岸（Sunshine Coast）的航空公司于周四宣布将取消五条航线，旨在提高其他航线的频率和可靠性。





Bonza于今年1月份开航后，共有27条航线，飞往17个目的地。



哪些航线将取消？

该航空公司首席商务官卡莉·波维（Carly Povey）表示，从8月1日起，该航空公司将不再提供阳光海岸至科夫斯港（Coffs Harbour）、阳光海岸至麦考瑞港（Port Macquarie）、阳光海岸至塔姆沃思（Tamworth）、凯恩斯（Cairns）至麦凯（Mackay）以及图文巴（Toowoomba）至惠特桑迪海岸（Whitsunday Coast）的服务。





在一份声明中，她表示：“我们知道，当旅客选择搭乘我们的航班时，他们期望在Bonza的旅程中获得独特的体验。”





“但我们也了解，在过去几个月里，并非每位乘客都对Bonza的体验感到满意，尤其是在我们的航班取消或延误时，我们需要直面这个问题。”



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波维表示，一些航线将每周减少一个航班，然而她并未表示具体哪些航线将受到影响。





她还表示，该航空公司将每周在三条“表现强劲”的航线上增加新服务，包括阳光海岸至奥尔伯里（Albury）、墨尔本-阿瓦隆（Melbourne -Avalon）至麦考瑞港，以及墨尔本-图拉马林（Melbourne -Tullamarine）至麦考瑞港。



受影响的旅客该怎么办？

波维表示，该航空公司将通过短信与受影响的旅客取得联系。





“根据具体情况”，旅客可以选择获得全额退款或选择替代航班。



该航空公司表示，他们仍计划建立第三个基地并购买更多的飞机，这将带来更多的就业机会和新的航线。





澳大利亚的竞争监管机构认为，Bonza进入航空旅行市场是该行业改善旅客服务和降低机票价格的一个机会。





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