澳洲的笼养鸡蛋淘汰期将延长至2036年

在澳大利亚农业部长会议之后，在澳大利亚逐步淘汰笼养鸡蛋的决定被退回给各州和领地政府。





会议批准了最新版的《澳大利亚家禽动物福利标准和准则》（Australian Animal Welfare Standards and Guidelines for Poultry）。





联邦农业部长默里·瓦特（Murray Watt）表示，新的家禽业标准已经获得批准，将在2036年前逐步淘汰电池蛋，但时间框架将由各州和地区来执行。





瓦特在周四会议后表示，新规对于家禽饲养者和消费者都有好处。





“因为我们知道市场已经在转变，大多数零售商和大多数使用鸡蛋的大型制造公司已经开始采用更人道的方法饲养母鸡并获得他们需要的鸡蛋，”他说。





“市场正在发生变化，而在这里，我们的政府正在迎头赶上。”





动物福利倡导者认为13年的淘汰期过于缓慢，但该行业一直在推动实现2046年全国淘汰。





澳大利亚蛋农协会（Egg Farmers Australia）首席执行官梅琳达·桥本（Melinda Hashimoto）表示，她担心在部长们没有达成一致的淘汰日期后，全澳将缺乏国家统一标准。





“标准和指南进程的整个目的是让各州同时朝着相同的标准努力，”她说，并指经常长时间后，依旧将决定退回给各州和领地政府是令人失望的。





该行业担心，2036年淘汰笼养鸡蛋将导致鸡蛋短缺因其价格上涨。





根据澳大利亚广播公司（ABC）的报道，在2017年，新西兰就发生了类似的情况，由于商业机构决定在2025年前停止销售笼养鸡蛋，超市里的鸡蛋价格上涨了50%以上。





新西兰家禽业协会执行董事迈克·布鲁克斯（Michael Brooks）表示：“突然间，母鸡数量减少了60万只，每天的鸡蛋数量也减少了60万枚；因此，鸡蛋短缺。”





布鲁克斯表示，有必要为养殖户提供经济补偿，帮助他们过渡到畜舍或散养系统。





目前，笼养鸡蛋占全澳鸡蛋总产量的50%，其中包括供应面包店、连锁酒店、游轮和更广泛的酒店业的盒装鸡蛋行业。





澳大利亚在逐步淘汰笼养鸡蛋方面落后于其他国家，经合组织36个国家中有30个国家已经淘汰或正在淘汰笼养鸡蛋。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



